Nükleer krizin bir numaralı mimarı olan Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un, ülkesindeki traktör fabrikasını gezdi.

Güncellenme 15 Kasım 2017 11:23

Kuzey Kore'nin nükleer tehdit algısı yavaş yavaş yıkılıyor. Son dönemlerde nükleer tehditler ve füze üretim fabrikalarında verdiği gözdağı niteliğindeki pozlar ile gündeme gelen Kuzey Kore lideri Kim Jong, traktör fabrikasını gezdi.

Traktör fabrikasını denetledi

Ülkesinde üretim yapan yerli bir traktör fabikasını denetleyen Kim Jong, tesiste incelemelerde bulundu. Tüm çalışamlar ile tek tek ilgilenen Kuzey Kore lideri, daha sonra tesislerde üretilen traktör ve parçaları inceledi.

İlginç detay

Son iki aydır çiftlik ve fabrikalarda pozları yayımlanan Kim Jong, yaz döneminde Kuzey Kore liderinin sadece füze testi ve silah fabrikası ziyareti sırasındaki fotoğrafları yayımlanmıştı, ancak bu süreç içerisinde ilginç değişimler ortaya çıktı.

Güney Kore Birleşme Bakanlığı tarafından yayınlanan bu görüntülerde, Kim'in daha çok ekonomik kaynaklara yönelerek, ülkenin odak noktasının "nükleer güçolmaktan ekonomik güç" olmaya döndüğü olarak yorumlandı.