Kim, hangi partiden aday adayı oluyor?

Siyasi partilerden milletvekili aday adayı olmak isteyenler için bugün son gün.

Güncellenme 26 Nisan 2018 17:11

24 Haziran'da yapılacak seçimlerde milletvekili adayı olmak isteyen kamu görevlilerinin istifa etmesi için bugün son gün. Adaylık için başvuru yapmak isteyen kamu görevlileri için başvurular bugün saat 17.00'de sona eriyor.

AK Parti için görevini bırakanlar

Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, 19 yıldır Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığını yürüten Yusuf Ziya Yılmaz, Burdur Valisi Şerif Yılmaz, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, TRT Genel Müdür Yardımcısı Fethi Kaya, Diyarbakır Sur Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Bilal Özkan, Çankırı Belediye Başkanı İrfan Dinç, AK Parti Rize İl Başkanı Muhammet Avcı, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, TOKİ Baş Hukuk Müşaviri Abdullah Güler, AK Parti'den aday adayı olmak için görevlerinden istifa etti.

CHP’den aday adayı olacak kişiler

CHP'den aday olmak isteyen partinin Niğde İl Başkanı Erhan Adem ve İzmir Baro Başkanı Aydın Özcan ise görevlerinden bugün itibarıyla ayrıldı.

İYİ Parti istifaları

Antalya Korkuteli Belediye Başkanı Hasan Gökce de İYİ Parti'den milletvekili aday adayı olmak için istifasını sundu. Mersin Barosu Başkanı Ali Er'den de milletvekili aday adayı olmak için istifa açıklaması geldi.

Kamu görevlileri hazırlıksız yakalandı

Öte yandan bir önceki seçimlere oranla yoğun bir istifa söz konusu olmadı. Bunun sebebi olarak ise kamu görevlilerinin erken seçime hazırlıksız yakalanması gösteriliyor. Diğer bir nedenin ise cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bakanların Meclis dışından atanabilecek olması nedeniyle milletvekilliğine ilginin düşmesi gösteriliyor.