Kilo vermeye çalışırken bu hatalara düşmeyin!

Sağlıklı kilo vermek isteyenlerin dikkat etmesi gereken kurallar!

Güncellenme 04 Mayıs 2018 11:02

Kilo vermek isteyen kişiler bazı hatalar yaparak kilo vermekte güçlük yaşayabiliyorlar. Uzmanlar sizin için kilo kontrolünde doğru bilinen yanlışları sıraladı.

Aynı diyeti yapan herkes aynı kiloyu vermez!

Herkesin yaşı, kilosu ve metabolizma hız farklıdır. Buna bağlı olarak aynı diyeti uygulayan kişiler aynı zamanda aynı oranda kilo kaybı yaşamaz. Çevremizdeki kimseler bizden daha hızlı kilo verebilirler ancak bizi umutsuzluğa sürüklememeli önemli olan çok kilo vermek değil sağlıklı bir şekilde ideal olan kiloya kavuşmaktır.

Öğün atlayarak kilo verilmez!

3 ana öğünü atlayarak kilo vermek pek çok kimsenin başvurduğu yöntemlerden birisidir. Ancak öğün atlandığı takdirde daha fazla acıkma durumu olacak ve bir sonraki öğünde daha fazla yemek yenilecektir. Bu nedenle öğün atlanmadan her öğünde düşük kalorili ve uzun süre tok tutan besinleri tercih etmek gerekir.

Akşam yediden sonra yemek yemek kilo aldırmaz!

Gün içinde alınan kalori miktarında yüksek olmadığı sürece yatmadan 2 saat öncesine kadar düşük kalorili yiyecekler yemekte sıkıntı yoktur. Ancak kilo vermek isteyen kişilerin gün içinde metabolizma hızın akşama oranla daha hızlı olmasına bağlı olarak akşam saatlerinde daha düşük bir metabolizma olmaktadır. Bu neden akşam saatlerinde yemek yemekten sakınmakta fayda vardır.

Önemli gıdaların düşük kaloriye sahip olması

Kilo vermeyi hedefleyen bir kişinin yaşadığı en büyük sorunlardan birisi de yiyeceklerin besleyici değerlerine bakmadan sadece kalorisine bakarak tüketmek. Her ne kadar kalori tüketimi önemli olsa da tek tip beslenme sağlık açısından önemli değildir.

Süt ve süt ürünleri kilo vermeye engel değildir!

Doktorlar tarafından konulmuş bir teşhis yoksa süt ve süt ürünlerini tüketmekte bir sorun yoktur. Süt ve süt ürünlerinden uzak durulduğunda bu protein ve vitaminlerden mahrum kalınmış olacaktır.

Sadece su ile zayıflanmaz!

Yeteri kadar beslenmeyip, sadece su içerek zayıflamak mümkün değil!