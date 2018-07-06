Kilo vermek isteyenler bu hatalar düşmeyin!

Uzmanlar diyet yapan kişileri uyarıyor ve sürekli aç kalarak sağlıklı kilo verilemeyip yağ yerine vücutta kas ve su kaybı yaşanabileceğini söylüyor.

Güncellenme 06 Temmuz 2018 14:04

Fazla kilolarından kurtulmak isteyen kişiler bunun için sağlıklı beslenmeyi yaşam biçimi haline getirmeliler. Aksi takdirde kilo vermek adına sürekli aç kalındığında ciddi sağlık sorunlarına neden olabilirsiniz. Uzmanlar 5 hataya dikkat edildiğinde sağlıklı kilo vermenin mümkün olduğunu ifade ediyor.

Öğün atlayarak uzun süre aç kalmayın

Uzmanlar öğün atlamanın kilo verme sürecinde yapılan en büyük hatalardan biri olduğunu ifade ediyor. Kişilerin önem vermesi gerektiği noktalar kilo vermekten ziyade yağ kaybını kontrol etmeleri gerekir. Ancak ne yazık ki sürekli açlık yaşandığı takdirde yağ kabı yerine su ve kas kaybı meydana gelmektedir. Kişi metabolizmasını iyi çalıştırmak için az ve sık yemeye özen göstermelidir. 3 ana öğünü atlamadan yemesi gerekir aynı zaman her ana öğün sonrasında 2 veya 2,5 saatlik aralarla da ara öğün yapması gerekir.

Sürekli Light ürünler tüketmeyin

Light ürünlerin kalorisi diğer ürünlere göre daha azdır ancak miktarına dikkat edilmeden tüketilen light ürünler daha fazla kilo almanıza neden olabilir. Az da olsa tüm paketli ürünlerin içerisinde şeker ve dolayısıyla kalori bulunur. Bunu bilerek hareket etmek gerekir.

Kimsenin diyetini uygulamayın

Kişilere özel hazırlanan diyet listeleri onlara göredir ve onların beslenme şekilleri, yaşam koşulları ve metabolizma hızlarına göre ayarlanmıştır. Ancak gördüğü her diyeti uygulayan kimseler kilo vermeyi başarabilirler ne yazık ki verdikleri yağ değil kas veya sudur.

Su yerine başka sıvılar tüketmeyin

Çay ve kahvenin vücutta bulunan suyu atmak gibi bir etkisi bulunmaktadır. Yeteri miktarda su tükettiğinizde vücutta ödemin atılmasına yardımcı olursunuz ve ödem oluşmasının da önüne geçmiş olursunuz. Su tüketerek sindirimi ve metabolizmayı hızlandırabilirsiniz. Tükettiğiniz çay ve kahveleri su yerine koymayın.

Karbonhidrat yeterli miktarda da olsa tüketin

Vücudun 3 temel öğe olan karbonhidrat, yağ ve proteine eşit oranda ihtiyacı vardır. Kilo vermek adına yağ ve karbonhidratı tamamen kesmek sağlıklı bir yöntem değildir. Tek tip bir beslenme yöntemi yerine sağlıklı ve dengeli olarak beslenmeyi tercih edebilirsiniz.