Kılıçdaroğlu'nun yalanları başını yaktı! İşte ödeyeceği tazminat

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarının kişilik haklarına saldırı gerekçesi ile tazminat ödeyecek.

Güncellenme 29 Kasım 2018 17:32

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, bir televizyon kanalında 12 Aralık 2017 tarihinde yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yakınlarının kişilik haklarına saldırıda bulunduğu gerekçesi açılan dava sonuçlandı.

190 bin TL daha ödeyecek

Kılıçdaroğlu’na açılan 500 bin liralık manevi tazminat davasında çıkan karar ile CHP lideri, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve yakınlarına 190 bin TL tazminat ödeyecek.

Kimlere tazminat ödeyecek?

Görülen davanın kısmen kabulüne karar veren mahkeme Kılıçdaroğlu’nun; Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 150 bin lira, Mustafa Erdoğan'a 20 bin lira, Ziya İlgen'e de 20 bin lira olmak üzere toplam 190 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

5 kez tazminata mahkum edildi

CHP lideri, daha önce de söz konusu iddialarla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tam 5 kez tazminat davası ödemek zorunda bırakılmıştı.

Toplam 1 milyon 18 bin TL tazminat ödeyecek

Bu kapsamda Kılıçdaroğlu, bahsi geçen iddialar nedeni ile İstanbul’da açılan 5 farklı dava sonucunda, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 1 milyon 18 bin lira tazminat ödemek zorunda kaldı.