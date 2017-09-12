Kılıçdaroğlu'nun oğlu askere gidiyor!

Oğlunun yarın askere gideceğini açıklayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, gideceği kentin Sivas olduğunu açıkladı.

Güncellenme 12 Eylül 2017 12:29

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'deki Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı. Kılıçdaroğlu, oğlu Kerem Kılıçdaroğlu'nun yarın askere gideceğini açıkladı.

Askerliği Sivas'ta yapacak!

"Çocuğuma bedelli askerlik yaptırabilirdim" diyen Kılıçdaroğlu, "Ama siyaset yapan biri olarak vatandaş nasıl askerlik yapıyorsa öyle yapması gerektiğini söyledim. O da yarın Sivas'a gidecek ve askerlik yapmaya başlayacak." dedi.

Bedelli askerliği reddetmişti

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu, "Bedelli askerlikten faydalanma hakkım var ama onu tabii reddettim. Normal bir şekilde askerliğimi yapmak istiyorum. Dolayısıyla düğünü askerlik sonrası yapmayı planlıyoruz." açıklamasında bulunmuştu.