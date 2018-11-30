Kılıçdaroğlu'nun İstanbul için düşündüğü isme İnce çok kızacak!

CHP'nin İstanbul adayının beklenen isimlerden çok farklı birinin olacağı iddia edildi.

Güncellenme 30 Kasım 2018 11:47

CHP’de yerel seçimler kapsamında aday belirleme çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar hiçbir parti İstanbul adayını açıklamazken, CHP’nin de bu yöndeki çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Parti kulislerinde konuşulan; Muharrem İnce, Ekrem İmamoğlu, Gürsel Tekin ve Fikri Sağlar gibi isimlerin yerine Oğuz Kaan Salıcı'nın gündemde olduğu iddia edildi.

1 Mart 2019’da yapılacak yerel seçimler öncesinde AK Parti’nin aday belirleme süreci hemen hemen tamamlanırken, CHP'de ise yeni adaylar 6 Aralık'taki Parti Meclisi sonrasında açıklanacak. Aday belirleme çalışmaları bir yandan İyi Parti ile sürdürülen temaslarla, bir yandan da parti içi yükselen seslerin dikkate alınmasıyla devam ediyor.

İstanbul adayı kim olacak?

Hızlı bir şekilde Ankara ve İstanbul adaylarını netleştirmek isteyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Mansur Yavaş ismi için İyi Parti ile görüşmeler yaptığı ve İstanbul adaylığı için sürpriz bir ismi açıklayacağı iddia edildi.

CHP’nin İBB Başkanlığı adaylığı için son kulisleri köşesinde paylaşan Nagehan Alçı, tam yazısının ortasındayken telefonunun çaldığını, telefonun öbür ucunda çok tecrübeli ve önemli bir ismin olduğunu, CHP’nin önde gelen isimlerinden olduğunu, bu kişinin kendisine, “Kulislerini dikkatle takip ediyorum. Çok doğru bilgiler alıyorsun. Kaynakların belli ki sağlam. Ben de bazı şeyler söyleyeyim. Ancak yazdıklarına bir iki noktada da itirazım var. Sana son durumu aktarayım. Bunlar kesin bilgiler” dediğini yazdı.

İstanbul adayı beklenen isimler değil

Alçı, CHP’nin İstanbul için Muharrem İnce, Ekrem İmamoğlu, Gürsel Tekin ve Fikri Sağlar'dan hiçbirini aday göstermeyeceğini, Kılıçdaroğlu'nun bir sürpriz yapacağını, kaynağının 'Bunların hiçbiri olmayıp, bir sürpriz çıkarsa şaşırmam' dediğini, 'Kim olabilir o sürpriz?' diye sorunca da "Kemal Bey'in arayışı sürüyor. Dikkatini çekerim dün İyi Parti ile görüşmelerden Bülent Tezcan'ı aldı, yerine Oğuz Kaan Salıcı'yı koydu. Salıcı, İstanbul'u iyi bilen ve teşkilatların sevdiği isimdir. Bakarsın o çıkar' dediğini aktardı.