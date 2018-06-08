Kılıçdaroğlu'nu terleten “başörtüsü” sorusu!

Manisalı bir vatandaş CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun önünü keserek başörtüsü sözü aldı.

Güncellenme 08 Haziran 2018 15:54

24 Haziran seçimleri kapsamında Manisa'ya giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir vatandaşın "CHP gelirse bizim başımızı açtırır" sözlerine karşılık, "Sözün ötesinde namus sözü, kadınlarımızın başını açtırmayacağım" diye karşılık verdi.

Partisinin programı kapsamında Türkiye'yi gezen Kılıçdaroğlu'an bir vatandaşın sorduğu soru dikkati çekti. Vatandaş, 18 yıllık beden eğitimi mezunu olduğunu, ne iş istediğini ne de aş istediğini ama artık bu duruma dayanmadığını söyledi. Daha sonra CHP ve Kılıçdaroğlu'ndan bir talepte bulunan vatandaş, bir şey daha istediğini, şu an kırsal kesimdeki halkın CHP gelirse kadınların başını açtıracağından korktuğunu, cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin bunun sözünü verdiğini ama halkın Kılıçdaroğlu'ndan da bir söz beklediğini söyledi.

Bu açıklama sonrası vatandaşa cevap veren Kılıçdaroğlu, "Sözün ötesinde namus sözü, kadınlarımızın başını açtırmayacağım" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan adalet talebinde bulunan vatandaş, Hz. Ömer'in adaleti gibi adalet istediklerini, işin ehline verilmesini istediklerini, FETÖ'nün siyasi ayaklarını yakalanmasını istediklerini ve içeriye atılması gerektiğini söyledi.