Kılıçdaroğlu'nu kötü günler bekliyor!

Kılıçdaroğlu'nun Bakan Soylu için kullandığı "Dava açtım ama 5 para olmadığı için mecburen 5 kuruşluk açtık" şeklindeki ifadeleri başını yaktı.

Güncellenme 12 Mart 2019 12:40

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hakaret ettiği gerekçesiyle Ankara Cumhuriyet Bașsavcılığı tarafından fezleke hazırlandı. Fezlekede Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlığının kaldırılması istendi.

Kılıçdaroğlu, Soylu için ne dedi?

Geçen sene Haziran ayında katıldığı bir programda konuşan Kılıçdaroğlu, Bakan Soylu için "5 kuruşluk değil, aslında 5 paralık. Dava açtım ama 5 para olmadığı için mecburen 5 kuruşluk açtık. Çünkü iddiayı yapan 5 paralık. 5 paralık adama doğru dürüst tazminat davası açılmaz. 5 paralık tazminat davası açtım ki onurlu bir insan olmadığını kamuoyuna göstermek için" demişti.

Dokunulmazlığı kalkacak

Kılıçdaroğlu’nun ifadeleri üzerine Bakan Soylu’nun avukatları harekete geçerek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma sonunda Kılıçdaroğlu hakkında dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlandı. Adalet Bakanlığı'na gönderilen fezlekede şu ifadelere yer verildi:

"Șikayet edilen 27. Dönem Milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun müşteki Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu kastederek kullandığı ifadelerle müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek şekilde tahkir etmek suretiyle kendisine isnat edilen kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret suçunu işlediği yönünde yeterli ve kanuni delilin kanuni unsurlarıyla mevcut olduğu, adı geçen milletvekili hakkında Anayasa'nın 83. maddesine istinaden dokunulmazlığın kaldırılması talebinde bulunulması gerektiği kanaatine varılmıştır."