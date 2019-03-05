Kılıçdaroğlu'ndan yeni parti yorumu!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ın kurmayı planladığı yeni parti iddiaları hakkında ilk kez konuştu.

Güncellenme 05 Mart 2019 10:14

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yeni bir parti kurulacağı iddialarına dair yaptığı açıklamada, yeni bir partinin kurulabileceğini, insanların yan yana gelebileceğini, belli bir hedef koyabileceklerini, bir program hazırlayabileceklerini, kamuoyu önüne çıkıp 'Biz yeni bir parti kuruyoruz' demeleri gerektiğini, kendilerine de sadece kurulan yeni partiye 'hayırlı olsun' demek düştüğünü söyledi.

“Bize hayırlı olsun demek düşer”

Habertürk canlı yayınında katıldığı programda konuşan Kılıçdaroğlu, bu haberleri gazetelerden okuduğunu, doğrusunu ya da yanlışını bilmediğini belirterek, “Yeni parti kurulabilir. İnsanlar yan yana gelirler, belli bir hedef koyarlar, bir program hazırlarlar, kamuoyunun önüne çıkarlar. 'Biz yeni bir parti kuruyoruz' derler. Bize de sadece kurulan yeni partiye 'Hayırlı olsun.' demek düşer” dedi.

“Yeni bir partiye ihtiyaç var mı?”

"Bu yelpazede yeni siyasi partilere yer var mı?" sorusunu cevaplayan Kılıçdaroğlu, "Ona kuranlar bakacak. Türk siyasal yapısına, tarihsel sürece, bugün içinde bulunduğumuz koşullara ve gelecekteki koşullara bakacaklar. Parti kurmak sıradan bir olay değil, kolay bir olay da değil. Parti kurmak isteyenler, Türkiye'deki gelişmelere ve açmazlara bakarak, kendi geliştirecekleri ya da yazacakları programla bunları topluma umut vererek, gerçekleştirmek isteyecektir. Yeni bir partiye ihtiyaç var mı? Bu bizden çok, kurmak isteyenlerin, bir ihtiyaç hissettiklerinden ötürü kurduklarını kabul etmemiz lazım. Onların siyasete, Türkiye'nin sorunlarına çözümü farklı olabilir” dedi.