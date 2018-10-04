Kılıçdaroğlu'ndan vekillere uyarılar! Bunları sakın yapmayın
Mart 2019’da yapılması planlanan yerel seçimler için harekete geçen CHP büyük panik içinde.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti karşısında girdiği hiçbir seçimi kazanamayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, milletvekillerini yakın markaja aldı.
Bu kapsamda Prof. Dr. Can Bilgili ve Kamil Sönmez, CHP milletvekillerine “etkili iletişim teknikleri” dersi verdi.
Derslerde milletvekillerine şu uyarılarda bulunuldu:
- Anlatacağınız konuda öykünüz olsun. Öykülü konuşmalar akılda kalıcıdır.
- Konuşmada, ‘eh', ‘tabii ki de', ‘anladın mı', ‘cool' gibi moda ifadelerden kaçının.
- Enseyi kaşıma, yutkunma, dudakları ısırma, kravatı düzeltme, saate bakma, kol kavuşturma, yerinde sağa sola dönme, kalkacakmış gibi sandalyenin ucuna oturma gibi hareketler huzursuzluğu gösterir.
- İktidarın hatalarına odaklanmayın. Yeni çözüm önerileri getirin.
- Bir gaf yaparsanız üzerine gitmeyin ve derhal başka konuya geçin.
- İmalı konuşmalar güven zedeler.
- İşaret parmağını sık kullanmak tehdit anlamı taşır.
- Ağzı elle kapatmak bir şey saklandığını gösterir, dikkat edin.
- Takım kıyafetlerde erkeklerin mendil, kol düğmesi ve çok dikkat çekici saat takmamaları, halkla benzerlik açısından önemli.
- Bacak bacak üstüne atmayın. Bacakları uzatıp ‘V' şeklinde açmak uygunsuzdur.
- Ekranda ekose, puantiye, desenli ve çizgili kumaşlar gözü yorar.
- Mümkün oldukça kravat takın.
- Sürekli sırıtan kişiler güven verici değildir.