Kılıçdaroğlu'ndan Tansu Çiller'e ağır sözler!

Kılıçdaroğlu, "Tansu Hanım'ın Amerika'da dünya kadar mal varlığı var. Onların hepsinin sorgulanması lazım" dedi.

Güncellenme 19 Haziran 2018 12:39

TV 5'te canlı yayına katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti'nin Yenikapı Mitingi'ne katılan eski Başbakan Tansu Çiller'e eleştirilerde bulundu.

Bunun kesinlikle rızaya dayalı birliktelik olmadığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Tansu Hanım gibi dünyalığını Türkiye'de değil de Amerika'da edinen birisinin herhalde kalkıp da böyle belli bir menfaati, belli bir çıkarı sağlamadan oraya gideceğini hiç düşünmüyorum" dedi.

“Demirel’in ölüm yıl dönümüne katılmadı”

Çiller'in Adalet Partisi, Doğru Yol Partisi, Demokrat Parti geleneğinden geldiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, o geleneğin son temsilcisinin Süleyman Demirel olduğunu, bir gün önce ölüm yıl dönümü olduğunu, Tansu Çiller'in ölüm yıl dönümü törenlerine katılmadığını bunun yerine tam tersini yaptığını, Cumhur İttifakı'na neden destek verdiğinin bilinmediğini söyledi.

"Tansu Hanım'ın Amerika'da dünya kadar mal varlığı var”

Gelecek günlerde desteğinin asıl sebebinin belli olacağını iler süren Kılıçdaroğlu, "Tansu Hanım'ın Amerika'da dünya kadar mal varlığı var. Onların hepsinin sorgulanması lazım. Nedir ne değildir, bu Amerika aşkı nereden geliyor? Bütün bunların sorgulanması lazım. Kesinlikle rızaya dayalı birliktelikler değildir bunlar. Tansu Hanım gibi dünyalığını Türkiye'de değil de Amerika'da edinen birisinin herhalde kalkıp da böyle belli bir menfaati, belli bir çıkarı sağlamadan oraya gideceğini hiç düşünmüyorum" dedi.

“Kamuoyuyla paylaşılan bir metin de yok”

Kılıçdaroğlu, Millet İttifakı'nın ilkelere dayalı olarak oluşturulduğunu belirterek, "Millet İttifakı'nın varlık nedeni tümüyle ilkelerden yola çıkarak kendisinin vücut bulmasıydı ama öbür tarafta böyle bir ilke yok. Özel olarak çalışılan, kamuoyuyla paylaşılan bir metin de yok. O açıdan siyasette ortak paydayı oluşturma çabasını gösterdik ve başarılı olduk" dedi.