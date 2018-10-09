Kılıçdaroğlu'ndan SSK açıklaması: Genel Müdürlük yaparken batırmışım!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "SSK'yı batırdı" sözlerine cevap verdi.

Güncellenme 09 Ekim 2018 14:56

Partisinin grup toplantısında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "SSK'yı batırdı" sözlerine "Ne zaman bir yanlışlarını ortaya koysam 'SKK'yı batırdın diyorlar. Hadi ben batırdım, 16 yıldır siz neden düzeltemiyorsunuz?" sorusuyla karşılık verdi.

“Terörün genci ve yaşlısı yoktur”

Terörün bir insanlık suçu olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, terörün genci ve yaşlısı olmadığını, çünkü teröristlerin vicdanı olmadığını, teröristlerin amaçlarına ulaşmak için her yola başvurduklarını, terör örgütüyle masaya oturanları hiç kimsenin unutmaması gerektiğini söyledi.

“Tuttuğunuz yol yol değildik dedik”

Kılıçdaroğlu, “Defalarca uyardık kendilerini tuttuğunuz yol yol değildik dedik. Bütün şehitlerin vebali onların boynunadır. Biz bütün bunları dünyaya anlatmak zorundayız. Siyaset niye vardır niye siyaset yaparız. Ülkeyi büyütmek için siyaset yaparız. Huzur olsun diye siyaset yaparız. Siyasetin varlık nedeni daha itibarlı daha saygın bir Türkiye inşa etmektir” dedi.

“Siyasi görüşlerinizi açık açık dile getiren hakimler var”

“Gencecik çocukları eğer hapse atıyorsanız orada adalet yok” ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, “Avukatı bile neden böyle savunma yapıyorsun diye hapse attılar. Üstelik yasalara aykırı olarak yaptır. Tam bir zorba devlet. Yaptıkları kanunsuzluğunun farkına varıp sabaha karşı serbest bıraktılar. Bir ülke düşünün avukatı hapiste, bir ülke düşünün gazeteci hapiste, bir ülke düşünün akademisyenleri hapiste ve bir ülke düşünün gencecik fidan gibi gençleri hapiste. Gayet açık söylüyorum. Siyasi görüşlerinizi açık açık dile getiren hakimler var. Geldiğimiz nokta budur” dedi.

Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam ettirdi:

"Kılıçdaroğlu geldi SSK'yı batırdı dediler defalarca. Ben Genel Müdürlük yaparken batırmışım. 16 yıldır iktidardalar ne zaman canını acıtsam ey Kılıçdaroğlu sen SSK'yı batırdın der. Hadi ben batırdım, sen niye düzeltmiyorsun? Ben bürokratım yasalar ne ise onu yaparım. Bir ordu müfettiş görevlendirdiler bir açığımı bulmak için. Senin feriştahın gelse açığımı bulamaz."