Kılıçdaroğlu'ndan skandal "Yeni Zelanda saldırısı" yorumu!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Yeni Zelanda'daki saldırı hakkında "İslam dünyasından kaynaklanan terör” yorumu tepki çekti.

Güncellenme 16 Mart 2019 11:30

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Zelanda’da düzenlenen cami katliamıyla ilgili "İslam dünyasından kaynaklanan terör” yorumu yapınca ortalık karıştı. CHP liderine sosyal medyadan gösterilen tepkiler çığ gibi büyüyor.

Tepki çeken yorum

Yeni Zelanda’da iki camiye Cuma vakti yapılan saldırıda 49 Müslüman hayatını kaybetti. Olay sonrası açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "İslam dünyasından kaynaklanan terör" yorumunda bulundu.

“Katliniz vacip oluyor”

31 Mart seçimleri kapsamında bir dizi ziyaretler yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu; Yeni Zelanda'da camilere yönelik yapılan saldırı hakkında, "IŞİD, El-Kaide dediğimiz terör örgütleri kendi Müslümanlık anlayışlarını zorla dayatmaya çalışıyorlar. Eğer onların dediklerini yapmazsanız; katliniz vacip oluyor. İslam dünyasında yaşanan dram, İslam dünyasından kaynaklanan terör bütün dünyada farklı yorumlara yol açtı” ifadelerini kullandı.

“Lanetliyoruz”

Kılıçdaroğlu, "Bugün, güne Yeni Zelanda'dan gelen acı haberle uyandık. Yeni Zelanda'da insanlığa karşı büyük bir terör suçu işlendi. Lanetliyoruz. Batılı dostlarımıza da sesleniyorum. İnanç üzerinden siyaset yapmanın ne kadar tehlikeli sonuçlar doğuracağını Yeni Zelanda'da bir kez daha gördük” dedi.

“İslam dünyasının da…”

Siyaset kurumunun inanç dünyasına müdahale etmemesi gerektiğini dile getiren Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

“İslamofobinin, nefret dilinin büyütülmesi karşısında çaresizliği kabul etmiyor, Batılı ülkeleri ödevlerini yapmaya, çağırıyoruz.

Tabii dönüp İslam coğrafyasına da bakmamız gerekiyor. İslamiyet üzerinden insanların birbirlerini nasıl katlettiğini görüyoruz. IŞİD, El-Kaide dediğimiz terör örgütleri kendi Müslümanlık anlayışlarını zorla dayatmaya çalışıyorlar. Eğer onların dediklerini yapmazsanız; katliniz vacip oluyor. İslam dünyasında yaşanan dram, İslam dünyasından kaynaklanan terör bütün dünyada farklı yorumlara yol açtı. İslam dünyasının da 'neden benim ülkemde terör var' diye düşünmesi gerekiyor."