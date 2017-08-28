Kılıçdaroğlu'ndan şehit ailelerine ziyaret

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, tarihi Gelibolu yarımadasında gerçekleşen Adalet Kurultay'ının üçüncü gününde Gelibolu ve Eceabat ilçelerinde şehit ailelerini ziyaret etti.

Güncellenme 28 Ağustos 2017 22:28

Kılıçdaroğlu, Adalet Kurultayı'nın üçüncü gününde Gelibolu Yarımadası'ndaki Kocadere köyünde kurulan kamp alanında "Eğitimde Adalet " konulu paneli izledi.

Kılıçdaroğlu daha sonra Gelibolu ilçesinde, Şırnak'ta askeri helikopterin düşmesi sonucu şehit olan Binbaşı Koray Onay'ın ailesini ziyaret etti.

Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Kılıçdaroğlu, şehit ailesine başsağlığı dilediğini ifade etti.

Kılıçdaroğlu, "Şehidimize Allah’tan rahmet diledik, duamızı okuduk. Allah’tan sabır diledik ve şunu söyledik; Allah kimseye evlat acısı vermesin çünkü acıların en büyüğü evlat acısı." diye konuştu.

Daha sonra Kılıçdaroğlu ve beraberindeki Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, milletvekilleri ve bazı partililer, Gelibolu Belediyesine ziyarette bulundu. Belediye Başkanı Mustafa Özacar, Kılıçdaroğlu'na ilçedeki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu, Eceabat ilçesinde, 15 Şubat 1996'da bir helikopter kazası sonucu şehit olan Astsubay Ahmet Toprakkarıştıran'ın ailesini ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, evin önünde kendisini bekleyen vatandaşlarla da sohbet edip, çocukları sevdi.

Kılıçdaroğlu, daha sonra kamp alanındaki karavanına geçerek dinlenmeye çekildi.

AA