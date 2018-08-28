Kılıçdaroğlu'ndan oğluna düğün vetosu!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, Kerem-Mine çiftinin lüks düğün isteğine sınırlama koyduğu öğrenildi.

Güncellenme 28 Ağustos 2018 10:40

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu ile Mine Aşlan’ın 1 Eylül'de dünya evine gireceği öğrenildi. Genç çiftin düğün için Ankara’da 5 yıldızlı lüks bir otelle görüştüğü fakat Kemal Kılıçdaroğlu’nun aşırı lüks olması nedeni ile müdahale ettiği iddia edildi. Düğün bu nedenle Çankaya Belediyesi'ne ait Ahlatlıbel Atatürk Parkı'ndaki bir salonda sade bir kokteyl ile gerçekleşecek.

Düğün 1 Eylül’de

Kerem Kılıçdaroğlu ve Mine Alşan’ın 1 Eylül Cumartesi günü yapılacak bir törenle hayatlarını birleştireceği, düğünün Çankaya Belediyesi'ne ait Ahlatlıbel Atatürk Parkı'ndaki La Rossa Wedding'de verilecek bir kokteyl ile gerçekleşeceği öğrenildi.

Lüks otellerden ne kadar fiyat aldılar?

Genç çift düğün için, Ankara’da çok sayıda protokol düğünü düzenleyen bir organizasyon firması ile irtibata geçtiği, Başkent'te görkemli düğünlere ev sahipliği yapan JW Marriott Otel ve Bilkent Otel ile görüştüğü, yemekli bir davet için fiyat teklifleri aldıkları belirtildi. Öte yandan, bin davetlinin katılacağı ortalama bir düğünün JW Marriott Otel'de 300 bin TL, Bilkent Otel'de ise 250 bin TL'ye mal olacağı biliniyor.

Kemal Kılıçdaroğlu engel oldu

Genç çiftin bu hazırlıkları baba Kemal Kılıçdaroğlu’na takıldı. 5 yıldız otelde dikkatleri çeken bir tören istemediğini belirten Kılıçdaroğlu, sade bir kokteyl ile nikahın kıyılması yönünde görüş belirttiği öğrenildi.

Ücret 50 bin TL olacak

Kerem ve Mine çifti, Çankaya Belediyesi'ne ait Ahlatlıbel Atatürk Parkı içindeki La Rossa Wedding'i kiraladı. Yemek organizasyonundan da vazgeçildi ve sade bir kokteyl ile düğün davetinin gerçekleştirilmesine karar verildi. Kokteyl olacağı için davetli sayısında da kısıtlamaya gidilmeyecek. Davete bin 500-2 bin davetlinin katılması bekleniyor. Gelin Mine Alşan'ın, nikah salonu için süsleme tarzında masraf çıkaracak düzenlemeler de istemediği öğrenildi. Bu salonda yaklaşık bin kişilik kokteyl tarzı bir davetin maliyetinin yaklaşık 50 bin TL olacağı ifade etildi.

Sebahat Akkiraz, sahneye çıkabilir

Düğünde canlı müzik de olmayacak. Edinilen bilgiye göre aralarında Sabahat Akkiraz'ın da olduğu bazı davetlilerin, misafir sanatçı olarak sahneye çıkabileceği ifade ediliyor.

Davetiyeler sade

Düğün daveti için sade bir davetiye bastırıldı. Davetiyede, çiçek göndermek isteyenlerin Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneğine bağışta bulunmaları istendi. Genç çiftin, balayı için de bir program yapmadığı, son anda bir değişiklik olmazsa balayına çıkmayı düşünmediği öğrenildi.

Askerliğini Sivas’ta yapmıştı

Kerem Kılıçdaroğlu, nisan ayında Sivas'ta kısa dönem askerlik görevini tamamlayıp terhis olmuştu. 9 yıldır birlikte olan çift, geçen yıl nisan ayında Trabzon'da sade bir törenle nişanlanmıştı.