Kılıçdaroğlu'ndan "neden İnce'yi aday gösterdim" açıklaması

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, İnce'yi harcamak değil, kazanmak için her türlü çabayı gösterdiğini söyledi.

Güncellenme 07 Haziran 2018 12:07

Kendisinin Muharrem İnce'yi 'harcamak' için cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdiği iddialarına cevap veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bu söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Varsın öyle düşünsünler. Onu harcamak değil, tam tersine kazanmak için her türlü çabayı gösterdim. Partimiz açısından da son derece değerli" dedi.

Dip dalga başladı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin çıktığı her televizyon programlarının reytinginin arttığını belirten Kılıçdaroğlu, bir dip dalga başladığını, Haziran'ın 25'inde Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanacağını, Türkiye'nin yeni bir yüz, yeni bir anlayışla çağdaş uygarlığı yakalamak için bir mücadelenin kapısını açacağını, İnce'nin hayatın her alanına dokunan, toplumun tüm kesimlerinin saygısını ve güvenini kazanan bir kişi olduğunu, aynı zamanda dünyanın da güvenini kazanan bir kişi olduğunu, İnce'nin demokrat ve uygar bir kişiliği olduğunu, yargıya, düşünce özgürlüğüne, kuvvetler ayrılığına saygı duyduğunu, demokratik parlamenter sistemin ne kadar değerli bir kurum olduğunu bildiğini, bunların toplumun önüne koyulması durumunda güven verileceğini, toplumdan güven desteğini alacağını söyledi.

O iddialar hakkında ne dedi?

"Partinin başına geçirmediniz, ülkenin başına mı geçireceksiniz", "Kemal Bey aslında Muharrem İnce'yi harcamak için cumhurbaşkanı adayı yaptı. Çünkü kendisine rakip olacaktı" şeklindeki yorumlar hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, "Varsın öyle düşünsünler. Bizim rekabetimiz sağlıklı, tutarlı, demokratik bir rekabettir. Parti içi politikada benim rakibimdi. Oturduk, yarıştık ama onu yine listenin başına koydum, seçilmesi için her türlü çabayı ben de harcadım. Onu harcamak değil, tam tersine kazanmak için her türlü çabayı gösterdim. Partimiz açısından da son derece değerli" ifadelerini kullandı.

Gül hakkında açıklama

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığı tartışmalarına ilişkin soruyu da cevaplayan Kılıçdaroğlu, CHP'nin ve kendisinin bu konuda Gül ile bir görüşmesi olmadığını, kendisinin de belki pek çok siyasi gibi gazetelerden haberleri okuduğunu, Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı olduktan sonra tarafsızlığını koruyan cumhurbaşkanlarından biri olduğunu, ayrıldıktan sonra da hiçbir partiye üye olmadığını, tarafsızlığını koruduğunu, kendisine saygı duyduğunu söyledi.