Kılıçdaroğlu'ndan "kurultay" hakkında flaş karar!

CHP'de kurultay krizi yaşanırken Kılıçdaroğlu'nun bir imza dahi eksik olması durumunda olağanüstü kurultayı toplamayacağı belirtildi.

Güncellenme 04 Ağustos 2018 15:32

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce 24 Haziran seçimlerinde partisinden yüzde 8 fazla puan alınca “değişim” hareketi başlattı. Parti için muhalefet olağanüstü kurultaya gidebilmek için imza toplamaya başladı. Süreç tamamlandıktan sonra yeterli sayıya ulaşamayan delegeler, topladıkları imzaları Genel Merkez’e teslim etti.

Toplanan imza 605 oldu

"Değişim ve Umut Kurultayı" adı altında imza toplayan muhalifler, gerekli olan 622 imzaya ulaştıklarını iddia etse de Genel Merkez yöneticileri ilk incelemelere göre, yeterli sayının olmadığını açıkladı. Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek'in çekilenler düşülmeden bile sayının 605 olduğunu söylemesi, partideki tartışmaları tetikledi.

Kılıçdaroğlu kararlı

Yoğun çekişmelerin yaşandığı partide imza veren delegeler, Genel Merkez’in imza sayısı yeterli olmasa bile olağanüstü kurultaya gitmesi gerektiğini söyledi. Parti kulislerinde ise Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir imza bile eksik olsa kurultayı toplamayacağı konuşuluyor.

İnce kanadı bunu koz olarak kullanır iddiası

Bir olağanüstü kurultay toplanmasa dahi İnce ve ekibinin sonraki süreçte bunu bir "koz" olarak kullanacağı, bunun da partideki tartışmaların önümüzdeki süreçte de devam edeceğinin bir göstergesi olduğu belirtiliyor.

Süre Pazartesi günü doluyor

Avukatlar eşliğinde yazı işlerindeki imzalar incelenmeye devam ediliyor. Tüzük gereği delegelerin belgelerini ulaştırması için tanınan bir haftalık süre ise pazartesi günü 17.00'de dolacak.

Bu süreçte yeni imza verilemiyor

Bu süre zarfında yeni imza toplanması veya imzanın çekilmesi söz konusu olmayacak. Bu süre noter kanalıyla imza veren ancak belgesini ulaştırmayanlar için önemli. Bu şekilde çok sayıda imza olduğu ve pazarlık amaçlı kullanıldığı ileri sürülüyor.

Kaç imza gerekiyor?

Toplamda 1242 kurultay delegesi bulunan CHP’de, seçimli olağanüstü kurultay toplanabilmesi için salt çoğunluk olan 622 delegenin imzası gerekiyor.