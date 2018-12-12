Kılıçdaroğlu'ndan işçilere isyan çağrısı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, işçilerin haklarını alamadığını söyleyerek bu kişileri sokağa çıkmaya davet etti.

Güncellenme 12 Aralık 2018 12:07

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fransa’da artan sokak olayları sonrası Türkiye’deki işçilere de sokağa çıkın çağrısında bulundu.

Kılıçdaroğlu, devletin çalışanların haklarını teslim etmemesi durumunda sosyal devlet olma anlayışından uzaklaşıldığını belirtti.

İsyan edilmesi gerekiyor

En çok isyan etmesi gerekenin sendikalar olduğunu ileri süren Kılıçdaroğlu, Anayasa’nın çalışma ve dinlenme hakkı var dediğini, hak aradı diye işçilerin hapse atılamayacağını, buna iki büyük sendikanın da sessiz kaldığımı, burada bir sorun olduğunu ifade etti.

İşçiler ne talep ediyor?

Kılıçdaroğlu, işçilerin 'Ücretleri elden vermeyin bankaya yatırın oradan çekelim, elden verdiğin zaman sigorta pirimimi ödemiyorsun, vergi vermiyorsun' dediğini, 'Tahta kurusu var yatamıyorum' dediklerini, bu hakları isteyen işçilerin topluca hapse atıldığını, böyle bir durumda bütün meydanların dolması gerektiğini belirtti.

İşçileri isyana teşvik

Bu konuşmayı dinleyenlerin 'Kılıçdaroğlu işçileri isyana teşvik ediyor' diyeceğini söyleyen Kılıçdaroğlu, hak arama talebinde bulunan bir işçinin yakalanıp hapse atıldığını, diğer işçilerin meydana çıkmadığını, böyle kişilerin işçi olamayacağını belirtti.

Grev çağrısı

Kılıçdaroğlu, grev hakkı ve toplu iş sözleşmesi hakkının Anayasa güvencesi altında olduğunu, asgari ücret komisyonundaki kadın işçinin, borçlarını ödedikten sonra 3 lira kaldığını söylediğini, CHP'li belediyelerin tamamında asgari ücretin 2200 lira olacağını, hiçbir işçinin işine son verilemeyeceğini söyledi.