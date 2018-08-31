Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye: Sana güvenim kalmadı!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun İnce'ye "Sana güvenim kalmadı, partiyi teslim etmem” dediği ortaya çıktı.

Güncellenme 31 Ağustos 2018 17:04

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yayımlanmayan bir röportajı ortaya çıktı. CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin 24 Haziran seçimleri akşamı telefonlarına cevap verdiğini belirten Kılıçdaroğlu, İnce’nin o gece açıklama yapmasını istediklerini fakat kendisinin buna yanaşmadığını söyledi. Seçim sonra bir yemekte bir araya geldiklerinde aralarında nasıl bir sohbet geçtiğini de aktaran Kılıçdaroğlu, İnce'ye “Eğer partiyi sana teslim edersem, sen örgütü bir haftada dağıtırsın. Sana güvenim kalmadı, partiyi teslim etmem” dediğini ifade etti.

İnce konuşmayı yanındakilere sızdırdı

Konuyla ilgili açıklama yapan TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, Muharrem İnce ve Kemal Kılıçdaroğlu arasında bir tartışmanın patlak verdiğini, bu tartışmanın medyaya da yansıdığını, bu tartışmaların tamamının 15 Ağustos'ta Kemal Kılıçdaroğlu'nun verdiği yemekte konuşulduğunu, bazı sözlerin yazılmasının istenmediği için yazılmadığını, 15 gün sonra bu yemekte konuşulanların bir kısmının Muharrem İnce'nin yanındakilere sızdırıldığı gibi gözüktüğünü iddia etti.

Genel Merkez yerine bir oteli seçti

Kılıçdaroğlu o yemekte, seçimleri genel merkezde birlikte izleyip değerlendirelim diye İnce’yi davet ettiğini, kurulan sistemden gelen sonuçları hızlı analiz edip, ortak bir açıklama yapacaklarını belirttiğini, ancak İnce’nin partiye gelmeyi kabul etmediğini, bir oteli karargah yaparak partisinden ayrı hareket etmeyi seçtiğini, kendisine kurulan bilgisayar sisteminin şifrelerini vererek, örgütten gelen sonuçları izlemesini sağlamak istediklerini ama ona da yanaşmadığını, kendisine bu amaçla gönderdiği Bilişimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’i 4 saat beklettiği halde onunla görüşmediğini belirtti.

Seçim gecesi İnce’nin açıklama yapmasını istemişler

Sanılanın aksine, 24 Haziran seçim gecesi Muharrem İnce’nin halkın karşısına çıkarak açıklama yapmasını istediklerini belirten Kılıçdaroğlu, kendisinin bunu da kabul etmediğini, kendisiyle seçim kampanyası sırasında birkaç kez telefonla konuştuklarını, irtibatı da esas olarak Grup Başkanvekili Engin Altay üzerinden sürdürdüklerini, ancak seçim gecesi telefonlara çıkmadığını, açıklamayı genel merkez yapsın diye haber gönderdiğini söyledi.

İnce’nin teklifini doğruladı

Kılıçdaroğlu, İnce’nin kendisine ‘sen onursal başkan ol, parti genel başkanlığı bana bırak’ dediğini, bunun doğru olduğunu söyledi.

Sana güvenim kalmadı

İnce’nin konuşulanları eksik açıkladığını belirten Kılıçdaroğlu, “Sen bir televizyonda çıktığın canlı yayında, açıkça aday olmayacağını açıkladın dedim. Beni cumhurbaşkanlığına aday gösteren bir genel başkanın karşısına aday olarak çıkmam dediğini hatırlattım. Şimdi bu söylediğin, bu isteğin o sözlerinle tutarlı değil. Eğer partiyi sana teslim edersem, sen örgütü bir haftada dağıtırsın. Sana güvenim kalmadı, partiyi teslim etmem’ dedim” dedi.