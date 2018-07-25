Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye hodri meydan!

Meclis Başkanı Yıldırım'la görüşen Kılıçdaroğlu, yeterli imza toplandı iddialarıyla ilgili, "Toplandıysa getirsinler, genel merkez yerinde duruyor" dedi.

Güncellenme 25 Temmuz 2018 13:28

CHP’nin muhalif kanadının yeterli imzayı topladığına dair iddialar üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Toplandıysa getirsinler, genel merkez yerinde duruyor" dedi.

Görüşme, bir saat 10 dakika sürdü

Kılıçdaroğlu, beraberinde grup başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç ile birlikte TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı makamında ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, buradaki bir saat 10 dakikalık görüşme sonrasından basın açıklama yaptı.

“Düşüncelerimizi aktardık”

Kılıçdaroğlu, Meclis Başkanı Yıldırım’a seçilmesinden dolayı iyi dileklerini ilettiğini, parlamentonun daha güçlü bir yapıya bürünmesi gerektiğini, hem bürokratik açıdan parlamentodaki bürokratik düzeyin daha güçlü olması gerektiğini, torba yasalar gibi düzenlemelerin görüşülmemesi konusunda düşüncelerini aktardığını söyledi.

Erdem ve Berberoğlu’nun durumu görüşüldü

Yıldırım'a, cezaevinde bulunan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu ve eski CHP İstanbul Milletvekili Eren Erdem ile ilgili düşüncelerini de ilettiklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Bir haksızlık olduğunu, yargının bir haksızlığa yol açtığını, gereksiz yere tutuklamaların, parlamentoya gelip, görev yapması gerekirken Sayın Berberoğlu'nun halen içeride tutulmasının doğru olmadığını, anayasaya aykırı uygulamalar olduğunu, yargının parlamentonun iradesini, sözlerini bir anlamda dinlemediği, devre dışı bıraktığı gerçeğini de bir şekliyle Sayın Başkan'a aktardık. Umuyoruz önümüzdeki süreç içinde taşlar yerine oturur, yargıya olan güven yeniden sağlanmış olur diye düşünüyoruz. Düşüncelerimizi Sayın Başkan ile paylaştık” dedi.

İmza açıklaması

Muhaliflerin gerekli imzayı topladık açıklamasıyla ilgili de açıklamalarda buluna Kılıçdaroğlu, "Olağanüstü kurultay için imzalar toplandıysa getirsinler. Genel merkez yerinde duruyor." dedi.