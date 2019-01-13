Kılıçdaroğlu'ndan İdris Naim Şahin açıklaması

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’i gösterecekleri iddiaları hakkında konuştu.

Güncellenme 13 Ocak 2019 12:33

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin genel merkezinde basın mensuplarına kritik açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu, İyi Parti ile Ordu’da ortak aday olarak eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin’i gösterecekleri iddiasına dair konuştu.

CHP dışında bir aday

Dünyaya bakış açıklarının belli olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, bu çerçevede Ordu’dan oy almak için kendi tabanlarını da küstürmeyecek bir aday belirlemeleri gerektiğini, tabanlarının da oy verdiği, CHP’lilerin dışında gerçekten de demokrasiyi savunan, Ordu’ya geldiği zaman Ordu’yu yöneteceğini düşünen bir aday bulmaları gerektiğini söyledi.

“İdris Naim Şahin’i konuşmadık”

Kılıçdaroğlu, “Dolayısıyla biz kendi aramızda MYK’da oturup da İdris Naim Şahin’i konuşmadık, tartışmadık. Dar alanda birisi arkadaşlarımıza önermiş olabilir. Kalkıp da kendi tabanımızı küstürme gibi bir lüksümüz yok. Büyük ölçüde bizim dışımızda gelişen bir olay. Aslolan bizim MYK ve PM’mizin alacağı karardır” dedi.