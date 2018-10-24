Kılıçdaroğlu'ndan iddialı çıkış!

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için 9 büyük ili hedeflerine koyduklarını açıkladı.

Güncellenme 24 Ekim 2018 13:31

Mart 2019’da yapılması planlanan yerel seçimlere aylar kala CHP, yol haritasını belirledi. 9 seçim kaybeden ve buna rağmen koltuğundan vazgeçmeyen Kemal Kılıçdaroğlu, 9 ana ili hedefine koydu.

9 ana ili hedefine koydu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan PM’nin gündeminde yerel seçimler vardı. Burada da PM'ye sunulacak adaylara dönük değerlendirmelerin yapıldığı belirtilirken, Kılıçdaroğlu’nun seçimlerde 9 ili almak için iddialı olduğu ifade edildi.

“Büyük bir hedef oluşturduk”

PM'ye sunulan MYK raporunun sunuş bölümünde gündeme dair açıklamalar yapan Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerin gelecek süreçte odaklanacakları en önemli dönemeç olacağını belirterek, “Mart 2019 yerel seçimleri aynı zamanda Türkiye'nin aydınlık yarınları için yerelden başlayarak, yönetim yetkisini liyakatli kadrolarımızla üstlenmeye başlayacağımız sürecin çıkış noktası olacaktır. Yerel seçimlerde önemli hedefler koyduk. İstanbul, Ankara, Mersin, Antalya, Adana, Balıkesir, Denizli, Uşak, Bursa'daki yerel yönetimleri almak gibi büyük bir hedef oluşturduk. Bunun yanında bu seçimde Türkiye'nin tüm şehirlerinde büyük başarılar elde edeceğimize olan inancım tamdır. Önümüzdeki süreçte hep birlikte tüm enerjimizle bu hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerleyeceğiz” dedi.