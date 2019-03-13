Kılıçdaroğlu'ndan güldüren açıklama!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, CHP'li olmanın koltuğu bağlı kalmak demek olmadığını, böyle düşünmenin 'ben vazgeçilmezim' demek olduğunu söyledi.

Güncellenme 13 Mart 2019 18:25

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP’li olmak demenin koltuğa bağlı kalmak olmadığını, 'ben vazgeçilmezim' demek anlamına gelmediğini söyledi.

"CHP'li olmak kolay değildir"

Kırıklareli mitinginde konuşan Kılıçdaroğlu, aday gösterilmeyince CHP'den istifa ederek bağımsız aday olan Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu'na gönderme yaparak, "CHP'li olmak kolay değildir" dedi.

“Hiç kimse vazgeçilmez değil”

Kılıçdaroğlu; CHP’li olmanın koltuğa bağlı olmak demek olmadığını, CHP'li olmanın 'ben vazgeçilmezim' demek anlamına gelmediğini, hiç kimsenin vazgeçilmez olmadığını söyledi.

“Amerika mezarlıkları vazgeçilmezlerle dolu”

Amerika'da birisinin 'ben vazgeçilmezim' dediğini belirten Kılıçdaroğlu, “O'na Amerikalı bir siyasetçi 'Kim dedi size vazgeçilmez olduğunuzu, Amerika mezarlıkları vazgeçilmezlerle dolu' cevabını veriyor” ifadelerini kullandı.