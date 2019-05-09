Kılıçdaroğlu'ndan Gül ve Davutoğlu'nun eleştirilerine tam destek!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Gül ve Davutoğlu'nun açıklamalarına destek verdi.

Güncellenme 09 Mayıs 2019 09:49

YSK, usulsüzlük iddiası ile İstanbul seçimlerinin yenilenmesine karar verdi. Türkiye’de geniş yankı uyandıran bu kararı ünlü isimler de eleştirdi. En dikkat çeken isimler ise 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile eski Başbakan Ahmet Davutoğlu oldu.

Gül ve Davutoğlu ne demişti?

Twitter hesabından açıklama yapan Abdullah Gül, "Anayasa Mahkemesi’nin 2007 yılındaki haksız '367 Kararı' karşısında ne hissettiysem, başka bir yüksek mahkeme olan Yüksek Seçim Kurulu’nun dün aldığı kararı duyunca aynı duyguları yaşadım. Yazık, bir arpa boyu yol alamamışız" yorumu ile kararı eleştirirken, Davutoğlu da, "Siyasi geleneğimizin en temel değeri de son sözün sandıkta tecelli eden millet iradesine ait olmasıdır. Mazereti ve gerekçesi ne olursa olsun 31 Mart seçimleri sonrasında yaşananlar ve YSK’nın iptal kararı bu temel değerlerimizin zedelenmesine yol açmıştır. Adil, kurallara uygun seçimler demokrasinin olduğu kadar ortak aidiyet bilincimizin de referans noktasıdır. YSK’nın kararı ise evrensel hukuka ve yerleşmiş teamüllere aykırılıklar barındırmakta, bu bilince zarar vermektedir. Siyasî hareketler için en büyük kayıp seçimlerin değil toplumsal vicdanda ahlakî üstünlüğün kaybedilmesidir. Şimdi yapılması gereken; ülkemize yakışan olgunlukla seçim sürecini yürütmek, gerilim ve kutuplaşmadan uzak durarak demokrasimizin daha fazla yıpranmasına engel olmaktır” yorumunda bulundu.

Kılıçdaroğlu, Gül ve Davutoğlu’nun açıklamalarına ne dedi?

Cumhuriyet’in haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir zamanlar AK Parti’de üst düzey görev yapan bu iki ismin yorumlarını, "Bu kararı sağduyu sahibi olan herkesin vicdanında sorgulaması gerekiyor. Sanıyorum Sayın Gül de, Sayın Davutoğlu da bu sorgulamayı kendi vicdanlarında yaptılar ve bu kararı doğru bulmadılar” sözleri ile destekledi.