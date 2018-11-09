Kılıçdaroğlu'ndan Ezan açıklaması

CHP'li Öztürk Yılmaz'ın Türkçe ezan talebine Genel Başkan Kılıçdaroğlu'ndan tepki geldi.

Güncellenme 09 Kasım 2018 09:29

Türkçe ezan tartışmasını gündeme getiren CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun kesin ihraç talebi ile disiplin kuruluna sevk edilmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Kılıçdaroğlu, CHP’li olan, CHP’nin kararlarına ve politikalarına uymak zorunda olduğunu, istediği gibi hareket etmek isteyenlerin partiden ayrılması gerektiğini söyledi.

“Ezanın Arapça okunmasına CHP de olumlu oy vermiş”

Hürriyet gazetesinden Abdulkadir Selvi'ye konuşan Kılıçdaroğlu, ezan tartışmasını doğru bulmadığını, CHP olarak bu tür konuların tartışılmasında hassas olduklarını, ne kendisinin ne de arkadaşlarının bunu doğru bulmayacağını, halkın bu kadar sorunu varken ezan tartışmasının açılmasını ise hiç doğru bulmadığını, 16 Nisan 1950 tarihli Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda görüşülen ezanın Arapça okunabilmesine ilişkin yasa teklifine CHP grubunun olumlu oy verdiğini, Hürriyet’in o dönemdeki manşetinin, “CHP de müzakerenin başlangıcında bu karara muhalif olmadığını bildirdi” şeklinde olduğunu söyledi.

“Dünyanın her yerinde ezan Arapça okunur”

Kılıçdaroğlu, “Ezan nasıl okunmalı, Türkçe mi Arapça mı?” sorusuna da, Arapça ezan-Türkçe ezan tartışmasının bırakılması gerektiğini, Arapça ezanın İslam dinimizin evrensel bir değeri olduğunu, dünyanın neresinde okunursa okunsun ezanın İslam’ın bir çağrısı olduğunu ifade ettiğini, dünyanın her yerinde de ezanın Arapça okunduğunu, dünyanın her noktasında ezana saygı gösterildiğini, bütün dünyada Arapça olarak okunduğunu, politikacılar olarak bir yerde konuşma yaptıkları zaman ezan okunduğunda saygıdan dolayı konuşmalarını kestiklerini ve ezanın bitmesini beklediklerini, toplumun gelenekleri, görenekleri ve inançlarıyla yaşadığını, CHP olarak toplumun değerlerine saygı gösterdiklerini ifade etti.