Kılıçdaroğlu'ndan DSP'ye ziyaret

CHP Lideri'ni kabul eden DSP Genel Başkanı Aksakal, iki partinin kardeş partiler olduğunu söyledi.

Güncellenme 15 Kasım 2017 12:01

2019 yılında yapılacak seçimler için çalışmalarını sürdüren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'ı ziyaret etti.

Görüşmenin ardından iki lider kameralar karşısına geçerek, işbirliği yönünde açıklamalarda bulundu.

DSP'nin önemli bir parti olduğuna dikkat çeken Kılıçdaroğlu, "Sorunların çözümü konusunda düşüncelerimizi birbirimize aktardık. Bizleri kabul ettiği için yürekten teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'ndan sonra konuşan Önder Aksakal ise, "DSP, 32 yıllık geçmişiyle Türkiye'yi 3 kez yönetmiş bir partidir. Bizler, Atatürk Cumhuriyeti'nin devamı için siyaset yapan kardeş partileriz. 15 yıldır, içine düşürüldüğü ekonomik ve sosyal bunalımdan sıkıntı yaşıyoruz.

Gecenin en karanlık olduğu nokta, sabaha en yakın olan noktadır. Bunu böyle algılıyoruz. Uyum yasalarıyla birlikte DSP, etkin şekilde çalışacaktır." ifadelerini kullandı.