Kılıçdaroğlu'ndan "dinleniyoruz" iddiası!

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini ve Karamollaoğlu'nu dinlettirdiğini iddia etti.

Güncellenme 05 Haziran 2018 11:14

CHP Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, parti yöneticilerinin ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun telefonlarının dinlendiğini ileri sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ey Kılıçdaroğlu, senin nefes alışını bile biz takip ediyoruz" ifadelerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, genel başkan olduğundan beri kendisinin ve parti yöneticilerinin telefonlarının dinlediğini bildiklerini, düşman olmadıklarını, neden kendilerini dinlediklerini anlamadığını, bunun bir hastalık olduğunu ileri sürdü.

Hürriyet'e açıklama yapan Kılıçdaroğlu, bugün telefonda konuşurken bile insanların endişe duyduğunu, bu durumda demokrasinin olmadığını, genel başkan olduğundan beri kendisinin ve parti yöneticilerinin telefonlarının dinlendiğini iddia etti.

Kılıçdaroğlu, bu dinlemelerin bir kişiye bilgi olarak aktığını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha önce ‘Ey Kılıçdaroğlu, senin nefes alışını bile biz takip ediyoruz’ dediğini, Türkiye'nin bir istihbarat devleti olduğunu söyledi.

Türkiye'deki istihbarat örgütlerinin Erdoğan’a çalıştığı bir devlet olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Biz düşman değiliz ki bizi dinliyorsun sen. Bu özel bir hastalık aslında. Devleti yönetememe hastalığı ve kendi geleceğinden endişe duyma hastalığı" dedi.

Kılıçdaroğlu, Temel Karamollaoğlu'nun Filistin nedeni ile miting yapacaklarını açıkladığını, telefonlarının dinlendiğini, Erdoğan'a yurt dışından hemen haber verdiklerini, ‘Efendim miting yapacak muhalefet’ dediklerini, Erdoğan'ın bunun üzerine Londra'dan açıklama yaptığını, tarihi böyle belirlediklerini söyledi.