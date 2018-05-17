Kılıçdaroğlu'ndan "bende para yok diyen" İnce'ye bağış

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, seçim kampanyasını partisinden bağımsız yaptığını söyleyen ve yardım isteyen İnce'ye bağış yaptı.

Güncellenme 17 Mayıs 2018 15:03

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, seçim kampanyası için vatandaştan bağış istedi. "Bende para yok" diyen ve kendini "gariban cumhurbaşkanı adayı" olarak nitelendiren İnce'ye CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hemen bağış yaptı. Peki Kılıçdaroğlu İnce'ye ne kadar bağış yaptı?

Bağış istedi

Cumhurbaşkanlığı için seçim kampanyasını partiden bağımsız yaptığını belirten İnce, Amasya mitinginde "ateşleyin bakalım paraları" diyerek herkesten yardım istedi.

"Bende para yok"

İnce, Cumhurbaşkanı adayı olarak partiden bağımsız bir kampanya yaptığını, küçük bir uçak kiraladıklarını, İstanbul’dan Amasya'ya böyle geldiklerini söyledi. İnce ayrıca, "Benim hemşehride para çok bende para yok. Ateşleyin bakayım ateşleyin, hepiniz para yatırın oraya bakalım. 5 lira, 10 lira neyse ama yatır" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan İnce'ye bağış

Bu açıklamalardan sonra Kılıçdaroğlu harekete geçti. Partisinin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin seçim kampanyasına bağış çağrısına 'elini cebine' atarak katkıda bulunan Kılıçdaroğlu'nun, kampanya için yaptığı bağış miktarı 13 bin lira oldu.