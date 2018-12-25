Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret açıklaması

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, net 2 bin 20 TL olan asgari ücreti de beğenmedi.

Güncellenme 25 Aralık 2018 14:46

Partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, net 2020 TL olan asgari ücret hakkında değerlendirmelerde bulundu.

2020 lira olan asgari ücretten de memnun olmayan Kılıçdaroğlu, CHP belediyelerinde işçilere 2 bin 200 lira asgari ücret ödeyeceklerini ileri sürdü.

“CHP’li belediyelerde asgari ücret 2 bin 200 TL olacak”

Kılıçdaroğlu, asgari ücretin 2 bin 20 lira olarak açıklandığını, bu ücretin 2 bin 200 TL olması gerektiğini, 2 bin 200 lirayı CHP'nin bütün belediyelerinde uygulayacaklarını, Ocak’la Mart arasındaki farkı işçilere ödeyeceklerini, hiçbir işçinin kılına dokunmayacaklarını, kazandıklarında bir işçinin işine son verilmesi durumunda o işçinin kendisini bulması gerektiğini, beraber gideceklerini ve o işçinin işine geri döneceğini söyledi.