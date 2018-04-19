Kılıçdaroğlu'na seçim soruldu, o kirazlardan bahsetti!

Daha partisinin Cumhurbaşkanı adayı bile belli olmayan Kılıçdaroğlu, seçim açıklamasında kirazlardan bahsetti.

Güncellenme 19 Nisan 2018 17:03

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, herkesin Haziran için mücadele edeceğini, Haziran'da ülkeye huzur gelmesi konusunda söz verdiğini, demokrasiyi getireceklerini, Türkiye'nin gerilimden acılar çektiğini, gelecek günlerde PM'yi toplayacaklarını, adaylarını belirleyeceklerini, parti liderleri ile görüşüp karar alacaklarını söyledi.

Haziran ayının güzel bir ay olduğunu vurgulayan Kılıçdaroğlu, bu ayda kirazların bol olduğunu, Haziran'ın bir başka özelliğinin iyilerin galip geldiği bir ay olduğunu, bu ülkeye demokrasiyi getireceklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu, partisinin bir özelliği olduğunu, adayları kendisinin değil, parti organlarının belirlediğini, herkese hayırlı bir Haziran dilediğini, parti liderleriyle görüşüp bir karar alacaklarını belirtti.

"İttifak yapacak mısınız?" sorusuna cevap veren Kılıçdaroğlu, diğer parti liderleriyle görüşüp o çerçevede bir karar alacaklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklayan Ekmeleddin İhsanoğlu hakkındaki soruyu Kılıçdaroğlu cevapsız bıraktı.