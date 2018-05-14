Kılıçdaroğlu'dan partililere Abdülhamid uyarısı

24 Haziran seçimlerinde kazanma hayali kuran Kılıçdaroğlu, partililere Abdülhamid konusunda hassas olmaları uyarısında bulundu.

Güncellenme 14 Mayıs 2018 12:21

24 Haziran'da yapılacak seçimlerde kazançlı çıkmanın peşinde olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geniş çaplı bir çalışma başlattı. CHP'nini bu seçimlerden kazanarak çıkmasını isteyen Kılıçdaroğlu, bir propaganda kitapçığı hazırlattı ve seçim süreci için yol haritası çizdi.

Dikkati çeken Abdülhamid uyarısı

Milletvekilleri adaylarının hala belli olmadığı partinin hazırladığı kitapçıkta, seçim çalışmalarının nasıl yürütülmesi gerektiği ve Abdülhamid hakkında uyarılar yer aldı.

Hakaret etmeyin

CHP seçmeninden, Sultan Abdülhamid'e hakaret edilmemesi, Abdülhamid'in doğru yaptığı şeylerin de hesaba katılması gerektiği ve buna göre hareket edip konuşulması istenildi.

Kitapçıkta neler var?

O kitapçıkta yer alanda maddelerde seçmenden; konuşurken samimi ve candan olunması, tartışmaya girilmemesini, başarıların parlatılmasını, gösterişten kaçınılması, ziyaretlerin 5-10 kişi ile yapılması, Abdülhamid'in doğru yaptığı şeylerin de hesaba katılması gerektiği, Abdülhamid konusunda ezberlerin bozulması istendi. Ayrıca, parti örgütünün dinleme konusunda eksikliği olduğu vurgulandı.