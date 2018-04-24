Kılıçdaroğlu'dan ittifaka yeşil ışık!

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, 24 Haziran'da herkese görev düştüğünü belirterek tüm parti liderlerine birlikte hareket etme çağrısında bulundu.

Güncellenme 24 Nisan 2018 15:32

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme dair açıklamalarda bulundu. 24 Haziran seçiminin bir parti seçimi olmadığını iddia eden Kılıçdaroğlu, kişisel kavga alanı olmadığını, kişisel koltuk arayışı seçimleri olmadığını, bu seçimlerin 'söz konusu vatansa gerisi teferruattır' seçimi olduğunu ileri sürdü.

“Meclis’i savundum”

Kılıçdaroğlu, TBMM'nin açılış konuşmasını yaparken özellikle iktidar kanadından büyük bir rahatsızlık duyulduğunu, kendisinin Meclis'i savunduğunu, onların tek adamı savunduğunu, kendisinin her kesimin TBMM'de temsil edilmesini istediğini, onların ise yüzde 10 seçim barajı ile birilerinin Meclis'e gelmesini engellemek istediğini savundu.

“107 vekile şükranlarımı sundum”

15 Temmuz darbe girişimine karşı mücadele veren 107 milletvekiline şükranlarımı sunduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, 20 Temmuz'da sivil darbe yapmanın kötü olduğunu, çocuklarına kötü miras bıraktıklarını söylediğini, onlarında buna kızdığını söyledi.

“Geniş bir ittifak sağlanmak zorunda”

Kılıçdaroğlu, 24 Haziran seçiminin bir parti seçimi olmadığını, kişisel kavga alanı olmadığını, bu seçimlerin "söz konusu vatansa gerisi teferruattır seçimi" olduğunu, tek derdinin Türkiye olduğunu, Türkiye'de herkesin huzur içinde yaşaması gerektiğini, geniş bir ittifakın ve birlikteliğin sağlanmak zorunda olunduğunu belirtti.

“Biz her türlü özveride bulunmaya hazırız"

Kılıçdaroğlu, "Devleti kirlettiler. Ömür boyu müebbet hapis verilen erlerin aileleri var aramızda. Devleti kirlettiler, adaleti kirlettiler. Adaleti yok ederseniz devleti çökertirsiniz. Kirlenen devleti temizlemek için beraber mücadele etmek zorundayız. Dönem a partisi, b partisi dönemi değildir. Beraber hareket etme dönemidir. Bütün siyasi partilerin liderlerine sesleniyorum. Biz her türlü özveride bulunmaya hazırız" dedi.

“Haziran ayında herkese görev düşüyor”

Türkiye'nin aydınlığa çıkması için her türlü özveride bulunduklarını söyleyen Kılıçdaroğlu, demokrasi için bir araya gelenlerin mücadele etmek zorunda olduğunu, önce 301'i aşacaklarını, sonra yüzde 60 ile Cumhurbaşkanlığını alacaklarını, Haziran ayında herkese görev düştüğünü, bayrağı seven herkesin büyük bir onu ve gururla sandığa gideceğini ifade etti.