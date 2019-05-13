Kılıçdaroğlu yine YSK'yı hedef aldı!

Akşener'le bir araya gelen Kılıçdaroğlu, “YSK milli iradeye darbe yapmıştır” dedi.

Güncellenme 13 Mayıs 2019 16:45

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Meral Akşener; 23 Haziran seçimi gündemine dair ortak bir basın toplantısı düzenledi.

İyi Parti Genel Merkezi’ne giden Kılıçdaroğlu, burada Akşener’le bir araya geldi. İkili görüşme sonrası kameralar karşısına geçti. Kılıçdaroğlu, YSK'nın İstanbul ilçe seçimlerinin reddedilmesine yönelik yaptıkları itirazı reddetmesini değerlendirdi.

"Farklı bir karar beklemiyorduk”

Kılıçdaroğlu, YSK'ya İstanbul ilçe seçimlerinin reddedilmesine yönelik yaptıkları itiraz başvurusunun reddedilmesine ilişkin, "Farklı bir karar beklemiyorduk. YSK kendisini reddeden bir kurul. Düşünün sandık aynı, heyet aynı, seçmen aynı, oy kullanıyorlar. Oyları aynı zarfa koyuyorlar. YSK, sadece birini doğru bulmuyorum diyor. Neden burada yanlışlık yapıldı! Hangi gerekçeye göre” ifadelerini kullandı.

“YSK milli iradeye darbe yapmıştır”

Kılıçdaroğlu YSK ile ilgili eleştirilerini devam ettirerek, “İstanbul halkının iradesi çalınmış, YSK milli iradeye darbe yapmıştır” dedi.