Kılıçdaroğlu-Yavaş görüşmesinden karar çıkmadı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Mansur Yavaş ile görüştüğü ama görüşmede herhangi bir karar alınamadığı ortaya çıktı.

Güncellenme 11 Aralık 2018 16:57

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün akşam İyi Parti ile Ankara için ortak adayları olduğu iddia edilen Mansur Yavaş’la görüştüğü ama adaylığa dair bir karara varılmadığı ortaya çıktı.

Alına bilgiye göre, dün 2019’da merkezi yönetim bütçe görüşmelerine katılan Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde CHP Genel Merkeze geçti.

Görüşme negatif geçti

CHP lideri burada, daha önce kendisinden randevu talebinde bulunan Mansur Yavaş’la görüşme yaptı.

Yapılan görüşmede Yavaş’ın adaylığına dair bir karar alınamadığı belirtilirken, Kılıçdaroğlu’nun Yavaş’a teşekkür ettiği ve çalışmalarında başarılar dilediği ifade edildi.

Yavaş ortak aday olmak istiyor

Görüşmede Kılıçdaroğlu’nun Yavaş’a İyi Parti’den aday olup olmayacağına dair fikirlerini sorduğu ama Yavaş’ın ortak aday olmak istediği, bu nedenle de buna sıcak bakmadığı öğrenildi.

Yıldırım ve Özarslan seçeneği

CHP kulislerinde, partideki adaylık yarışının bundan sonraki süreçte Genel Başkan Danışmanı ve eski Ankaragücü Başkanı Cengiz Topel Yıldırım ile Ankara Kulübü Derneği Başkanı Metin Özaslan arasında geçeceğini iddia edildi.

Yıldırım, Akşener’le de görüştü

Cengiz Topel Yıldırım’ın daha önce Kılıçdaroğlu’nun bilgisi dahilinde İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’le geçen hafta uzun bir görüşme yaptığı biliyor.