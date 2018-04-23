Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'ndan görüşme sonrası ilk açıklama!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, SP Lideri Karamollaoğlu'nu kabul etti. Karamollaoğlu, Gül ile ilgili soruların bu hafta cevap bulacağını açıkladı.

Güncellenme 23 Nisan 2018 10:40

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun partisinin genel merkezinde kabul etti. Görüşmenin yapılacağına dair daha önce açıklama yapılmıştı.

Gül ziyaret edilecek

CHP Genel Merkezi'ne gelen Karamollaoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında görüşme başladı. Görüşmenin 24 Haziran 2018'de yapılacak seçim, cumhurbaşkanı adayı ve ittifak konularıyla ilgili olduğu belirtildi. İki lider arasındaki görüşme sonrası Karamollaoğlu,11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ziyaret etmesi bekleniyor.

Karamollaoğlu'nun açıklaması

Görüşme sonrası açıklama yapan Karamollaoğlu, güzel bir görüşme yaptıklarını, bu görüşmelerin hafta içinde bir takım sonuçları olacağını, ceketi bile evden alıp çıkarken 15-20 dakikada yapmak olduğunu, 2-3 dakikada çıkıldığını, iktidar kurumlarının zorladığını, Kılıçdaroğlu ve arkadaşlarını tebrik ettiğini, potansiyeli olan bir İYİ Parti'nin seçime girememe riski ile karşı karşıya kaldığını, oy verecek olanın vatandaş olduğunu, güç birliğine ve dirsek temasına ihtiyaç gördüklerini söyledi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklaması

Karamollaoğlu ile verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, 25 Haziran'a gülen bir Türkiye ile uyanılacağını, siyasi bir iktidarın özel bir çaba harcamasının içlerine sindirebilecekleri bir şey olmadığını, seçimlerin bir iki parti sorunu olmadığını, Türkiye'nin sorunu olduğunu, Saadet Partisi'nin attığı adımların son derece değerli adımlar olduğunu belirtti.

Bu hafta belli olacak

Karamollaoğlu, kendisine sorulan Abdullah Gül sorusuna, "Sizin o sorularınız bu hafta sonuna doğru cevap bulacaktır" ifadeleri ile cevap verdi.