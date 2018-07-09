Kılıçdaroğlu ve İnce Külliye'deki törene katılmayacak!

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişte bu akşam düzenlenecek davete Kılıçdaroğlu ve İnce'nin katılmayacağı iddia edildi.

Güncellenme 09 Temmuz 2018 12:51

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş programı için ayrı ayrı davetiye gönderilen Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'nin bugün Külliye'de gerçekleşecek törene katılmayacağı ortaya çıktı.

Yeni sisteme bugün geçiliyor

Bugün Türkiye Cumhuriyeti resmen parlamenter sisteme veda ederek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiyor.

Üst düzey katılım

Beştepe'de düzenlenecek törene, dünyanın pek çok ülkesinden cumhurbaşkanları, başbakanlar ve temsilcileri katılacak. Bununla birlikte sanat, spor camiasından çok sayıda katılım bekleniyor.

İnce ve Kılıçdaroğlu katılmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan törene CHP'den Kemal Kılıçdaroğlu ve Muharrem İnce'yi de çağırdı. Kılıçdaroğlu ve İnce'ye davetiyeler ayrı ayrı gönderildi.

Ancak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun da Muharrem İnce'nin de davetiyelere olumlu cevap vermeyerek törene katılmayacakları belirtiliyor.

İyi Parti’den de olumlu yanıt gelmedi

Öte yandan törene davet edilen İyi Parti'den de olumlu yanıt gelmediği belirtiliyor.