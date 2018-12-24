Kılıçdaroğlu ve eşi "Müslüm" filmini izledi

Kemal Kılıçdaroğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu, "Müslüm" filmini izledi, en çok etkilendikleri sahneleri anlattılar.

Güncellenme 24 Aralık 2018 10:50

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Selvi Kılıçdaroğlu, “Müslüm” filmini izledi. Çıkışta film hakkında konuşan Kılıçdaroğlu, Anadolu insanının dramını anlatan bir film olduğunu, filmin yüreklerine dokunduğunu, Müslüm Gürses’in Türk halkının ve Anadolu’nun bir parçası olduğunu söyledi.

“Film yüreklere dokundu”

Kemal Kılıçdaroğlu; filmi çok beğendiğini, kendi kuşağındaki insanların filmdeki sahnelerin birçoğunu yaşadığını, Anadolu insanının dramını anlatan bir film olduğunu, büyük acılar çeken bir sanatçının nasıl yükseldiğinin de görüldüğünü, büyük bir ilgili ile filmi izlediklerini, filmin yüreklerine dokunduğunu belirtti.

“Anadolu'nun bir parçası"

Filmi izlerken duygulanmamanın mümkün olmadığını belirten Kılıçdaroğlu, en etkilediğini sahneyi anlattı. Birden fazla sahneden etkilendiğini belirten Kılıçdaroğlu, “Çocuklukta yaşanan olaylar, daha sonra o olayların başka şekilde yaşanması, 'Neden baba olmadın' deyince, 'herkesin babasıyım' diyor. Dolayısıyla babasına benzememek için baba olmayı reddeden bir Müslüm Gürses gerçeğiyle karşılaştık. Dolayısıyla hepimizin, Anadolu'nun bir parçası" ifadelerini kullandı.