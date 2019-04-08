Kılıçdaroğlu ve Akşener'den kritik görüşme!

CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Lideri Akşener, seçim gündemini değerlendirmek için bir araya geldi.

Güncellenme 08 Nisan 2019 11:21

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile bir araya geldi. İki lider görüşme sonrası kameralar karşısına geçerek açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, ''Sandıkların yüzde 92,30'u açıldı ve sayıldı. Saat 08.54 itibariyle 15 bin 722 oyla Ekrem İmamoğlu yine İBB Başkanı seçilmiş vaziyette'' dedi. Akşener ise ''Milli iradeye saygısızlığı bu gazi ve aziz millet affetmez. Sandıkta cezasını vererek affetmez'' ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, beraberinde Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ve bir grup milletvekili ile birlikte saat 10.00'da İyi Parti Genel Merkezi'ne geldi. Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyeti, İyi Parti'li yetkililer karşıladı. Kılıçdaroğlu daha sonra Akşener'in makam odasına geçti. İki lider, burada tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi. Kılıçdaroğlu ve Akşener, daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

“Çok ciddi sorunlarımız var”

İki lider görüşme sonrası kameralar karşısına geçerek açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

''Türkiye tarihinin en ciddi sorunlarıyla karşı karşıya. Türkiye'nin bir an önce seçim atmosferinden çıkıp kendi temel sorunlarına odaklanması lazım. Çok ciddi sorunlarımız var Türkiye'nin seçim sürecinden süratle çıkması lazım."

“YSK kanunlara uymak zorundadır”

"31 Mart'ta yerel seçim yaptık belediye başkanı seçtik muhtarları seçtik. Bugün 8. gündeyiz ama hala yerel seçimlerle tartışmalar devam ediyor. YSK kararlarını hukuk güvenliği içinde almak zorundadır. YSK kanunlara uymak zorundadır. İtirazlar oldu. Oyların yeniden sayılmasına yönelik bizim hiçbir itirazımız olmadı. Delil göstermesi lazım gerekçe göstermesi lazım. Kişi itiraz ettim diyor neye itiraz ediyorsun? YSK sandık güvenliğini seçim güvenliğini bozar bir sürecin içine girmiştir. Hakimin tarafsızlığı önemlidir."

“Ekrem İmamoğlu yine İBB Başkanı seçilmiş vaziyette”

"İBB adayı, AK Parti Genel Başkanı, İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı gizli toplantı yapıyorlar. Niçin? YSK'nın yargıçlarından isteğim ıslak imzalı tutanakların tamamını önünüze koyacaksınız. Seçim yapıldı. Yukarıdan aşağıya seçiyorlar Ekrem İmamoğlu aşağıdan yukarıya Ekrem İmamoğlu. 38 ilçede niçin yeniden sayım? Bu olay bir CHP, İyi Parti, Saadet olayı değil bir demokrasi olayıdır. En son bugün aldığımız veriler sandıkların yüzde 92,30'u açıldı ve sayıldı. Saat 08.54 itibariyle 15 bin 722 oyla Ekrem İmamoğlu yine İBB Başkanı seçilmiş vaziyette.''

Akşener, Erdoğan’a bu sözlerle yanıt verdi

Meral Akşener ise şöyle konuştu:

''Milli iradeye saygısızlığı bu gazi ve aziz millet affetmez. Sandıkta cezasını vererek affetmez. Bugün çok vahim bir iş olmaktadır. o da şudur 'Biz kazanamıyorsak sandığın bir manası yoktur.' Sayın Erdoğan bugün itibariyle İstanbul'dan çıkan sandık sonuçlarını kabul etmemekle milli iradeye ihanet etmektedir. Bu millet kendi iradesiyle alay edeni kendisinin iradesini sorgulayanı gördüğü zaman sandıkta sağlam bir tokat atar. YSK hakimlerine sesleniyorum çocuklarınızın yüzüne bakabilir halde olun. CHP, İyi Parti ya da AK Parti'nin SKM ofisi değilsiniz. Seçim güvenliğini takip eden bir yüksek hukuk kurumusunuz. Anlaşılıyor ki İstanbul'u kazanıncaya kadar seçimler tekrar tekrar olabilecek gibi bir talep aldık. Adalet Bakanı hislerine göre problem var diyor. Türkiye'nin bir an evvel normalleşmesi lazım.''