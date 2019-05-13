Kılıçdaroğlu ve Akşener bir araya gelecek!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Akşener, 23 Haziran seçimleri kapsamında bir araya gelecek.

Güncellenme 13 Mayıs 2019 12:08

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i ziyaret etmesi bekleniyor. Görüşmede, YSK’nın İstanbul seçimleriyle ilgili verdiği karar sonrası izlenecek yeni yol haritası konuşulacağı iddia edildi.

Bugün 15.00’te görüşecekler

Edinilen bilgiye göre, bugün saat 11.00'de partisinin Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle bir araya gelecek Kılıçdaroğlu, saat 15.00'de ise İyi Parti Genel Merkezi'nde Akşener ile görüşecek.

Yeni yol haritası

Kılıçdaroğlu-Akşener görüşmesinde, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 23 Haziran'da yenilenmesine karar verdiği İstanbul seçimine ilişkin yol haritasının konuşulması bekleniyor.