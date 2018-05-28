Kılıçdaroğlu: Uzun yıllar minibüse bindim

CHP Lider Kılıçdaroğlu, göreve gelmeleri durumunda minibüsçülerin birçok sorununu çözeceklerini söyledi.

Güncellenme 28 Mayıs 2018 12:54

Ankara Minibüsçüler Odası ziyaretinde konuşan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 36 bin aracın Temmuz ayı itibarı ile engelli rampasına sahip olması gerektiğini, bu sayıyı bu sürede üretebilecek dünyada fabrika olmadığını, bunun ertelenmesinin gerektiğini, esnafın sermayesinin bu minibüsler olduğunu, sermayede KDV'nin olmayacağını söyledi.

"Ben de minibüse bindim"

Hayatının uzun bir döneminde minibüslere bindiğini belirten Kılıçdaroğlu, eşinin ve çocuklarının da bindiğini, hala da bindiklerini, minibüsçülerin hayatın önemli bir parçası olduğunu, kamu hizmetinde bulunduklarını, bu hizmeti yapanların zarar etmemesi gerektiğini, siyasetçilerin görevinin esnafın önünde bulunan engelleri kaldırmak olduğunu belirtti.

"Sermayede KDV olmaz"

Kılıçdaroğlu, "36 bin aracın Temmuz ayı itibarı ile engelli rampasına sahip olması lazım. Bu sayıyı bu sürede üretebilecek dünyada fabrika yok. Bunun ertelenmesi lazım. Esnaf, bu minibüsleri alacaksa KDV'nin olmaması lazım. Esnafın sermayesi bu minibüs, sermayede KDV olmaz" dedi.

"Bir saat arayla iki ceza"

Bir arkadaşının kendisine iki makbuz gösterdiğini belirten Kılıçdaroğlu, makbuzda 1'er saat arayla yazılmış 2 ceza olduğunu, bu kadar ağır cezaların yazılmaması gerektiğini, bunların düzeltilmesi gerektiğini söyledi.

CHP entel partisi mi?

Kılıçdaroğlu, bazı partililerin CHP'nin entellerin partisi dediğini, halkın sorununu dinlemeyeceğini iddia ediklerini, kendisinin de minibüsçüler gibi olduğunu, yedi kardeş olduğunu ve üniversite okuyan tek kişi olduğunu belirtti.

"Alınteri ile para kazanmak zordur"

Kılıçdaroğlu, "Sizin derdinizi çözecek insanın, sizin derdinizi bilmesi lazım. Her gün 7 saat direksiyon sallamak, aynı güzergahta gitmek kolay mı? Oturacaksın sarayında, evinde, köşkünde, sallamak kolaydır. Alınteri ile para kazanmak zordur" dedi.

"OBİT'i kuracağız"

Ortadoğu'ya barışı getireceklerini ileri süren Kılıçdaroğlu, göreve gelir gelmez OBİT'i kuracaklarını, Türkiye'nin Irak, İran, ve Suriye ile masaya oturacağını söyledi.

"Neden kavga ediyoruz?"

Kılıçdaroğlu ayrıca,"Neden kavga ediyoruz. Orada da Kürt var, burada da var. Orada Türkmen var, burada Türk var. Orada Ezidi var, burada da Ezidi var. Ortadoğu'yu barış havzasına çevireceğiz. OBİT'i kurunca dolar yağacak, göreceksiniz" ifadelerini kullandı.