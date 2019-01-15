Kılıçdaroğlu, Trump'ı bu sözlerle eleştirdi

Trump'ın skandal sözlerine tepki gösteren CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "Kimse sokak kabadayısı diliyle Türkiye'yi tehdit edemez" dedi.

Güncellenme 15 Ocak 2019 14:55

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'yi hedef alan açıklamalarına tepki göstererek, "Kimse sokak kabadayısı diliyle Türkiye'yi tehdit edemez" dedi.

Trump’a tepki

Trump’ın “Türkiye'yi ekonomik olarak mahvederiz” dediğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, en sert tepkinin iktidardan gelmesini beklediğini, ama böyle bir tepkinin gelmediğini, sokak kabadayısı diliyle kimsenin Türkiye’yi tehdit edemeyeceğini, Türkiye Cumhuriyeti’nin egemen güçlerin lütfuyla kurulan bir devlet olmadığını söyledi.

“Ankara’yı 2023’te Mansur Yavaş yönetecek”

Cumhuriyetin 100. yılında yani 2023’te Mansur Yavaş’ın Ankara’yı yöneteceğini iler süren Kılıçdaroğlu, “Ankara'da bir beton ormanıyla karşı karşıyayız. Ama bunu değiştireceğiz. Bunu kimle değiştireceğiz. Bir kişinin gücü ve iradesiyle değiştireceğiz. O kişi ve arkadaşları Ankara'yı çağdaş hale getirecek. Ankara'nın kaderini değiştireceğiz. 21. yüzyılın en görkemli başkentlerinden biri olacak Ankara. Hiç kimsenin işine son verilmeyecek. Çalışanların güvencesi Mansur Yavaş olacak. Harcanan paranın hesabını vermek bizim görevimiz. Mansur Yavaş da harcadığı her kurşun hesabını Ankaralılara ve millete verecek. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. İnsanlarımızı seviyoruz ve sorunlarının çözümü için her türlü çabayı göstereceğiz” dedi.