Kılıçdaroğlu taburcu oldu!

Prostat rahatsızlığı nedeni ile hastaneye kaldırılan Kılıçdaroğlu, taburcu edildi.

Güncellenme 15 Şubat 2018 16:15

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu bugün idrar yollarındaki rahatsızlık nedeni ile ameliyat olmuştu. Hastanedeki operasyonu başarılı geçen Kemal Kılıçdaroğlu, taburcu edildi.

CHP'nin Basın Birimi ise açıklama yapıldı, "CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na, Ankara Acıbadem Hastanesi'nde idrar yolları problemine bağlı olarak bir girişimde bulunulmuştur. Sayın Genel Başkan, gün içerisinde taburcu edilecektir" denildi.

Başbakan Binali Yıldırım ise Kılıçdaroğlu'nu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.