Kılıçdaroğlu, sınırı ötesi operasyon için ne dedi?

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TSK'nın Irak'ın kuzeyinde başlattığı operasyon için "Mehmetçiğimize zorlu operasyonda başarılar diliyorum" dedi.

Güncellenme 28 Mayıs 2019 15:24

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TSK’nın Irak’ın kuzeyinde PKK’ya yönelik başlattığı hava destekli operasyonla ilgili, "Mehmetçiğimize zorlu operasyonda başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

AK Partili kardeşlerime seslenmek istiyorum. Madem ki beraber yaşıyoruz, görüşlerimiz farklı olabilir ama hepimiz huzur içinde yaşamak istiyoruz. Açlığın yoksulluğun olmadığı bir Türkiye'de yaşamak istiyoruz. Bir Cumhurbaşkanı neden tarafsız olmalı? Çünkü devletin sigortasıdır. Devletin başı ise bir partinin başı olamaz. Devlet bütün vatandaşlarına hizmet eder.

Bir Cumhurbaşkanı günün 24 saati belediye başkanlığı seçimlerine müdahale eder mi? Bir tarafta partilerin belediye başkan adayları var, bir tarafta Erdoğan'ın fotoğrafı var. Bu normal bir şey mi? Bir Cumhurbaşkanı devleti mi yönetecek belediyeye mi yönetecek? Vicdan, ahlak sahibi herkese bu soruyu soruyorum.

"İç borç 653 milyar lira, dış borç 557 milyar lira"

Devlet de borç batağında. İç borç 653 milyar lira, dış borç 557 milyar lira. Yoksulluk diz boyu, açlık diz boyu. Nereye gitti bu paralar? Sen sormayacak mısın kardeşim? Bu paraları nerelere harcadınız diye sormayacak mısın? Devlet adaletle, ahlakla, liyakatla yönetilir. Bir dönem dolar alan yanacak deniyordu, şimdi Türk Lirası tutan yanıyor. Dolar aldın mı kârdasın. Şimdi vatandaş mevduatı dolar olarak tutarsa güvende hissediyor. Vatandaş Erdoğan'a güvenmiyor, vatandaş Cumhurbaşkanı'na güvenmiyor.

"Açlık sınırı 2.124 TL. Asgari ücret 2.020 TL"

Son 1 yılda 1 milyon 376 bin kişi işsiz kaldı. İşsizlik nedir biliyor musun AK Partili kardeşim? Ama gidiyorsun, çocuğunu işsiz bırakana oy vereceğim diyorsun. TÜRK-İŞ’e göre açlık sınırı 2.124 TL. Asgari ücret 2.020 TL. Bizim belediyelerde 2.200 TL. Açlık sınırının altında ücret mi olur? 8 milyon 500 bin kişi asgari ücret veya onun altında gelir elde ediyor.

"İlk kez bu millet soğan ve patates kuyruğuna girmiştir"

Cumhuriyet tarihinde ilk kez bu millet soğan ve patates kuyruğuna girmiştir. 17 yılın sonunda memleketi getirdikleri nokta bu olmuştur. Sadece İstanbul'da 1 milyonu aşkın hanenin ya suyu ya elektriği ya doğalgazı kesik. İstanbul’da oy kullanacak vatandaşlarıma sesleniyorum; 1 milyon hanede su akmasa, elektrik olmasa, doğalgaz olmasa ne olur? Verdiğiniz oya ihanet edenin arkasından niye gideceksiniz? Herkesi aşağılıyor, herkese tepeden bakıyor. Vatandaşı bir dinle, neden iş arıyor vatandaş? Kibir abidesi.

"Kenan Evren'in 1402'likleri vardı"

Yasaklarla mücadele edeceklerdi. Hapiste gazeteci mi olur dediler. Bunlar darbe dönemi işi dediler. Doğru. Peki ya şimdi? Fabrika yapacaklarına hapishane yapıyorlar. Milletvekilleri, öğrenciler, gazeteciler, hukukçular, hocalar hepsi hapiste. Kenan Evren'in 1402'likleri vardı. Senin ne farkın var? O da hocaları attı, sen de attın.