Kılıçdaroğlu: Seçmenle ittifak yapacağız!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, tabanda doğal bir ittifak yapacaklarını, adaylarının tüm siyasi partilerden oy alabilecek bir isim olacağını söyledi.

Güncellenme 27 Eylül 2018 10:03

Yerel seçimlerde ittifak konusu hakkında açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ittifakı ve işbirliğini bizzat seçmenlerin gönlünde yapacaklarını, adaylarının tüm siyasi partilerin seçmenlerinde oy alabilecek nitelikte olabileceğini söyledi. Af konusuna da değinen Kılıçdaroğlu, "Hukukçulardan oluşan bir ekip teklife bakıyor" dedi.

“Biz tabanda doğal ittifak yapacağız”

2019 yılında yapılacak yerel seçimlerde ittifak yapıp yapmayacakları konusunda açıklama yağan

Kılıçdaroğlu, “Biz ittifakı milletle yapacağız. AKP’ye, MHP’ye, İyi Parti’ye ya da diğer partilere oy veren vatandaşlarımızla ittifak yapacağız. Biz tabanda doğal ittifak yapacağız” ifadelerini kullandı.

“Bütün büyükşehirleri alacağız”

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi’ye konuşan Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerde Ankara ve İstanbul için özel bir çalışma içinde olduklarını, Ankara’yı da İstanbul’u da Balıkesir’i de Denizli’yi de Manisa’yı da Mersin’i de Bursa’yı da Antalya’yı da Adana’yı da alacaklarını söyledi.

Adayların niteliği

24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi yerel seçimlerde de ittifak yapılması konusuna değinen CHP lideri, “Zaten yasal olarak ittifak mümkün değil. Biz ittifakı milletle yapacağız. AKP’ye, MHP’ye, İYİ Parti’ye ya da diğer partilere oy veren vatandaşlarımızla ittifak yapacağız. Biz tabanda doğal ittifak yapacağız. Vatandaşlarımız CHP adayını görünce siyasi tercihini bir kenara bırakacak. Çünkü bilecek ki CHP’nin adayı seçildiği an itibariyle tüm beldenin belediye başkanı olacak, yandaşlık yapmayacak, kendisine oy versin vermesin beldenin, kentin tüm sakinleri için eşit olarak hizmet üretecek. Ve gönül rahatlığıyla CHP’nin adayına oy verecek. Özetle biz ittifakı, işbirliğini bizzat seçmenlerimizin, vatandaşlarımızın gönlünde yapacağız. Adaylarımız tüm siyasi partilerin seçmenlerinden oy alabilecek nitelikte olacak” dedi.

Af teklifi açıklaması

Kılıçdaroğlu, hukukçulardan oluşan bir ekibin teklife baktığını, asıl merak ettiklerinin AK Parti’nin bu teklife nasıl baktığı olduğunu, AK Parti’nin ne yapacağını kendisinin de merak ettiğini, MHP’nin teklifine bakıp, inceleyeceklerini, gazetecilerin, milletvekillerinin, STK temsilcilerinin hapiste olduğu bir Türkiye istemediklerini söyledi.