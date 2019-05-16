Kılıçdaroğlu: Seçimlerde rakibimiz YSK'dır!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Sadi Güven'in seçimlerin iptaline yönelik ret oyu vermesinin önemli olduğunu ve artık YSK'ya güvenmediğini söyledi.

Güncellenme 16 Mayıs 2019 10:09

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu; artık YSK’ya güvenmediğini, İstanbul seçimlerindeki rakiplerinin YSK olduğunu, milletin iradesine darbe yapıldığını ifade etti.

“Yüksek Seçim Kuruluna güvenmiyorum”

YSK Başkanı Sadi Güven’in İstanbul seçimlerinin iptaline yönelik ret oyu vermesinin kendileri için önemli olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

“4 üye 'Bu kadar da olmaz, tamam bir şeyler söylüyorsunuz falan ama bu kadar hukuksuzluk, haksızlık olmaz.' demiştir. Belki vicdanı rahatsız. Yargıç oldukları için Anadolu'da bir söz vardır 'kör gözün kör parmağına' derler ya 'Tamam bir şey yapalım ama bu kadar da olmaz.' deyip herhalde reddetmiştir. Ben Yüksek Seçim Kuruluna güvenmiyorum. İstanbul seçiminde bizim rakibimiz artık YSK'dir. YSK, milletin iradesine darbe yapmıştır. YSK, 16 milyon İstanbulluya 'Ben, senin oyunu kabul etmiyorum, ta ki bana talimat verenin arzusu yerine gelinceye kadar ben bunu sürdüreceğim.' demiştir."

“İstanbulluların vicdanının rahatsız olduğunu görüyorum”

Kılıçdaroğlu, 23 Haziran’da seçimleri kazanacaklarını ifade ederek, “23 Haziran'da göreceksiniz, herkes söylüyor zaten 'çok güzel şeyler olacak' diye. 23 Haziran'da sandığa gideceğiz, oyumuzu kullanacağız, sandıklara sahip çıkacağız. Hiç kimsenin en ufak bir endişesi olmasın. Ben, İstanbulluların vicdanının rahatsız olduğunu görüyorum, hissediyorum” dedi.

“Onların uzmanlık alanı ise çalmaktır”

İstanbul’da oylar çalındı iddialarına dair soruyu da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Bizim uzmanlık alanımız ahlaktır, vicdandır, merhamettir, hukukun üstünlüğüdür, adalettir. Onların uzmanlık alanı ise çalmaktır ve hırsızlıktır" ifadelerini kullandı.