Kılıçdaroğlu, parti içi savaşın fitilini ateşledi!

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, seçimde yaşadıkları hezimet sonrası ilk kez kameralar karşısına geçti.

Güncellenme 26 Haziran 2018 14:19

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarını değerlendirmek üzere bugün partisinin Merkez Yönetim Kurulu'nu topladı.

Seçim sonrası ilk kez kameralar karşısına geçen Kılıçdaroğlu, "Oy kullananlara teşekkür ediyorum. Demokrasi adına binlerce gönüllü görev yaptı" dedi.

“AK Parti'ye 7 puan kaybettirdiler”

Seçimlerle toplumun üzerindeki ölü toprağını kaldırdıklarını belirten Kılıçdaroğlıu, "Sonuç şu; AK Parti'ye 7 puan kaybettirdiler. Kolay elde edilebilecek bir başarı değildir. Bütün baskılara ve şantajlara rağmen 7 puan indirdiler. Ben bu arkadaşlarıma teşekkür etmeyip de kime edeceğim. Oyları 42,5'e düştü, bu bizim için çok önemli bir sonuç. Bu sonuç parlamentoda iktidar partisini kaybetmesine yol açtı. Dünün tek adamı, bugünün topal ördeğidir. Her istediğini yapamayacak. Parlamentonun itibarini biz koruyacağız. Duvarın bir kısmını yıktık. Aynı azim ve kararlılıkla duvarın geri kalan kısmını da yıkacağız. Bu seçimin tek kaybedeni AK Parti'dir. 7 puan oy kaybetmiştir, parlamentoda çoğunluğu kaybetmiştir. Kazanan demokrasidir" dedi.

"Anadolu'yu barıştırdık”

Kılıçdaroğlu, "Anadolu'yu barıştırdık. Asla yan yana gelemezler diye nutuk atanların nutuklarını boşa çıkardık, Millet İttifakı'nı kurduk. Demokrasiden yana tavır alanların bir arada durmasının ne kadar değerli olduğunu bütün dünyaya anlattık. Her türlü baskı ve tehdide rağmen sandık güvenliğini sağlamak namus borcumuzdu. Örgütümüz sandıklara sahip çıktı. Sağlıklı işleyen bir demokraside sandık güvenliği diye bir şeyden söz edilmez. Herkes görevini yapar. Ama iktidar liyakat sistemini sonlandırdığı için bu konuya ayrı bir ağırlık verdik. Orta Anadolu'da artık CHP'nin sesi daha gür çıkacak. Uzun zamandır vekil çıkaramadığımız13 ilde milletvekili çıkardık. Bütün renkleri parlamentoya taşımayı başardık. Bu bizim demokrasiye olan bağlılığımızı gösterir. Biz bu konuda da bütün barajları yerle bir ettik. Dün arkadaşlarıma şu talimatı verdim: Her il başkanı ilçe başkanı milletin hukukunu sonuna kadar koruyacağız. Sarayın çıkardığı kararnameler sonuna kadar irdelenecek. Meclis'in itibarını koruyacağız" ifadelerini kullandı.