Kılıçdaroğlu, o ismi de aday listesine aldı

ÖDP Genel Başkanı Alper Taş'ın da CHP'nin aday listesinde yer aldığı iddia edildi.

Güncellenme 18 Mayıs 2018 17:17

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, aday listesinde sürpriz isimlere yer veriyor. Partinin üst düzey isimleri ile toplantı üstüne toplantı yapan Kılıçdaroğlu, aday listesini Pazar günü PM'ye sunacak. Bu listede çok konuşulacak isimlerin yer alacağı konuşulurken, ÖDP Genel Başkanı Alper Taş'ın da listede yer aldığı iddia edildi.

İl il adaylar belirleniyor

CHP'de tüm dikkatler Pazar günü toplanacak olan PM'ye çekildi. 600 kişilik milletvekili listesi önce PM'nin onayına, Pazartesi de YSK'ya sunulacak. Kılıçdaroğlu, beş genel başkan yardımcısını toplayarak il il vekil adayları belirliyor.

Kesinleşen isimler var

CNN Türk'ün haberine göre, şu an milletvekili olan CHP'lilerin yarısı yeni listede yer almayacak. Listeye girmesi kesinleşenler ise İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili ile Deniz Baykal ve Enis Berberoğlu oldu.

Kılıçdaroğlu İzmir’den aday

MYK üyelerinin tamamı ile PM üyelerinin yarısının yeni listede yer alacağı belirtildi. Aday olmak üzere istifa eden 24 il başkanın büyük bölümünün de aday gösterileceği konuşuluyor. Kılıçdaroğlu'nun yine İzmir'den aday olacağı ifade edildi.

Listede ÖDP sürprizi

Kılıçdaroğlu'nun büyük bir titizlikle hazırladığı listede yer alan isimler arasında, Abdüllatif Şener, Kani Beko, İbrahim Kaboğlu, ÖDP'li Alper Taş ile bazı eski bakanların olması bekleniyor.

CHP’den Saadet Partisi’ne kıyak

En büyük sürpriz ise bazı Saadet Partili isimlerin CHP'den aday gösterilmesi oldu. Edinilen bilgilere göre; ana muhalefet millet ittifakı çatısı altında buluştukları Saadet Partisi'nden 5 ila 10 kişiyi listelerinden aday gösterecek. Saadet Partisi'nin seçim sonrası grup kuracak sayıya ulaşmasını amaçlayan görüşmelerin bir iki gün içinde tamamlanması planlanıyor.