Kılıçdaroğlu ne demek istedi

Kılıçdaroğlu'nun, "Çok büyük bir kumpas var. Muharrem İnce’yi partinin başına getirmek isteyen derin devlet" dediği iddia edildi.

Güncellenme 27 Temmuz 2018 12:16

24 Haziran’da yapılan seçimlerde CHP’den 8 puan alması nedeni Genel Başkanlığa göz diken Muharrem İnce’nin üst üste yaptığı hamleler büyük tartışma yarattı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Çok büyük bir kumpas var. Muharrem İnce’yi partinin başına getirmek isteyen derin devlet" dediği iddia edildi.

"Lütfen bırakın koltuğu artık Muharrem İnce'ye"

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Tuncelili ve Türkiye'de vergi rekortmenleri arasında sayılan bir iş adamının Kılıçdaroğlu'na "Lütfen bırakın koltuğu artık Muharrem İnce'ye" dediğini iddia etti.

“Ben buna asla müsaade etmeyeceğim”

O iş insanının ismini vermeyen Yılmaz, Kılıçdaroğlu’nun da şu yanıtı verdiğini iddia etti: "Mümkün değil çünkü işler bildiğiniz gibi değil, çok büyük bir kumpas var. Muharrem İnce'yi partinin başına getirmek isteyen derin devlet! Ben buna asla müsaade etmeyeceğim."