Kılıçdaroğlu, Karamollaoğlu ve Akşener'le görüşecek!

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı adayı hakkında Salı günü değerlendirme yapacaklarını, Karamollaoğlu ve Akşener'le görüşme gerçekleştireceklerini söyledi.

Güncellenme 21 Nisan 2018 15:53

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi'nin Salı günü toplanacağını, oturup konuşacaklarını, Cumhurbaşkanı adayının bazı niteliklerinin olması gerektiğini, bunların üzerinden üyelerin düşüncelerini alacaklarını söyledi.

Berberoğlu’nu ziyaret etti

CHP'nin tutuklu milletvekili Enis Berberoğlu'nu Maltepe Cezaevi'nde ziyaret eden Kılıçdaroğlu, Berberoğlu'nun moralinin iyi olduğunu, gündemi yakından izlediklerini, Berberoğlu ile bir an önce buluşmak istediklerini, tekrar milletvekili olarak seçileceğini ümit ettiklerini, haksız yere yattığını tüm dünyanın bildiğini, adaletsizliğin sona erdiğini, Anayasa Mahkemesi'nin bir an önce karar verip bu adaletsizliği gidermesi gerektiğini, en büyük arzularının bu olduğunu, Berberoğlu'nun en büyük arzusunun adaletin tecelli etmesi olduğunu söyledi.

Salı günü değerlendirecekler

Kılıçdaroğlu, Parti Meclisi'nin Salı günü toplanacağını, adayın kim olacağı konusunun burada değerlendirileceğini, Cumhurbaşkanı adayının bazı nitelikleri olması gerektiğini, bunların üzerinden üyelerinin düşüncelerini alacağını söyledi.

“Haziranda seçime gitmemiz son derece güzel ve iyidir”

Kılıçdaroğlu, "Tek adam rejimine karşı çıkan bir partiyiz., Parti Meclisi'miz var. İstişare yapmadan, konuşmadan birinin çıkıp 'Ben olacağım' anlayışında olan parti değiliz. İktidar partisinin düşüncesi o. 'Tek adam her şeyi yerine getirsin, liyakat olmasın' diyorlar. Biz de demokrasiyi savunuyoruz. Ülkemizde huzur, barış, adalet istiyoruz. Bütün bu koşulları yerine getirebilecek bir aday belirleyeceğiz. Bu aday kamuoyu önüne çıkıp düşüncelerini aktaracak. Çok dar bir süre de yok. Makul bir süre var. Kamuoyu bunu baskın seçim olarak algılıyor ama biz erken seçim bekliyorduk. Çünkü onlar Türkiye'yi yönetemiyor. Bir parti düşünün mecliste çoğunluğu var. KHK çıkarma yetkileri var. Ama buna rağmen 'Biz yönetemiyoruz. Erken seçime gitmek istiyoruz' diyorlar. Bunların milletin yakasından düşmesi lazım. Ne hale getirdiler memleketi. Haziranda seçime gitmemiz son derece güzel ve iyidir. Demokrasi ve adaletten yana olan işsizliği yok etmekten yana olanların biraya gelebileceği bir dönemi, huzur istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Akşener ve Karamollaoğlu ile görüşecek

Diğer partilerle ittifak olup olmayacağı konusunda değerlendirme yapan Kılıçdaroğlu, "Salı'yı bekleyelim. Temel beyle görüşeceğiz. Pazar günü Akşener ile görüşmeler yapacağız" dedi.